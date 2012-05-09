SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII GIORNATA
di Redazione
09/05/2012
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiduesima ed ultima giornata della stagione regolare del Campionato Italiano di Serie A, in calendario domenica 13 maggio alle ore 15.30. Nel Girone B anticipo alle 15.30 di sabato per Novaco Alghero v ASR Milano, affidata ad Andrea Belvedere di Roma. Serie A – Girone A – XXII giornata – 13.05.12 – ore 15.30 Rugby Grande Milano v Lyons Piacenza arb. Bonacci (Roma) Rugby Banco di Brescia v Udine Rugby arb. Rizzo (Ferrara) M-Three San Donà v Livorno Rugby arb. Serchiani (Padova) Donelli Modena v Med Italia Pro Recco arb. Blessano (Treviso) Accademia FIR Tirrenia v Aeroporto di Firenze arb. Mancini (Frascati) Fiamme Oro Roma v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Sgardiolo (Rovigo) Serie A – Girone B – XXII giornata – 13.05.12 – ore 15.30 Gruppo Padana Paese v Amatori Catania arb. Spadoni (Padova) Novaco Alghero v ASR Milano arb. Belvedere (Roma) – anticipata a sabato 12.05, ore 15.30 Rubano Rugby v Santa Margherita Valpolicella arb. Sandri (Trieste) Autosonia Avezzano v Zhermack Badia arb. Liperini (Padova) Romagna RFC v Amatori Capoterra arb. Bertelli (Brescia) Gladiatori Sanniti v UR Capitolina arb. Muscio (Prato)
Redazione