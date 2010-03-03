Loading...

Serie A: designazioni arbitrali

Redazione Avatar

di Redazione

03/03/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 7 marzo alle ore 14.30: Serie A – Girone 1 – XVII giornata – 07.03.10 – ore 14.30 Amatori Milano v Orved San Donà arb. Vivarini (Padova) Zhermack Badia v Rugby Banco di Brescia arb. Falzone (Padova) Mantovani Lazio v Giunti Firenze 1931 arb. Mitrea (Treviso) Udine RFC v BluGeo Colorno arb. Traversi (Rovigo) Livorno Rugby v Piacenza Rugby arb. Blessano (Treviso) – si gioca sabato 06.03, ore 16.00 Vibu Noceto v Marchiol Mogliano arb. Pennè (Milano) Classifica: Marchiol Mogliano punti 60; BluGeo Colorno 58; Vibu Noceto 57; Mantovani Lazio* 56; Giunti Firenze 50; Orved San Donà 39; Amatori Milano 31; Livorno Rugby 30; Udine RFC 24; Rugby Banco di Brescia 19; Zhermack Badia 16; Piacenza Rugby* 10 *una partita in meno Piacenza Rugby penalizzato di quattro punti ________________________________________________________ Serie A – Girone 2 – XVII giornata – 07.03.10 – ore 14.30 Amatori Catania v Rugby Riviera arb.Passacantando (L’Aquila) Rugby Mirano v San Gregorio Catania arb. De Martino (Napoli) Novaco Alghero v Med Italia Pro Recco arb. Liperini (Livorno) – ore 15.30 Franklin&Marshall Cus Verona v Banca Farnese Lyons Piacenza arb. De Santis (Roma) Asti Rugby v Gladiatori Sanniti arb. Bertelli (Ferrara) Fiamme Oro Roma v Cammi Calvisano arb. Cusano (Padova) Classifica: San Gregorio Catania punti 58; Fiamme Oro Roma 57; Cammi Calvisano* 54; Med Italia Pro Recco 45; Franklin&Marshall Cus Verona 40; Rugby Riviera 34; Amatori Catania e Asti Rugby* 32; Banca Farnese Lyons Piacenza* 30; Gladiatori Sanniti 27; Novaco Alghero 21; Rugby Mirano* 19 *una partita in meno @Andrea Cimbrico | FIR
