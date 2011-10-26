Home Senza categoria SERIE A, DESIGNAZIONI V GIORNATA

SERIE A, DESIGNAZIONI V GIORNATA

di Redazione 26/10/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI V GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del Campionato Italiano di Serie A in programma domenica 30 ottobre alle ore 14.30. Nel Girone A anticipano alle 15.30 di sabato 29 ottobre gli incontri tra l’Accademia FIR e le Fiamme Oro Roma e tra Firenze 1931 e Franklin&Marshall Cus Verona. Queste le designazioni in dettaglio: Serie A – Girone A - V giornata – 30.10.11 – ore 14.30 Rugby Lyons v Pro Recco Rugby arb. Roscini (Milano) Udine Rugby v Livorno arb. Serchiani (Padova) M-Three San Donà v Rugby Banco di Brescia arb. Sironi (Colleferro) Rugby Grande Milano v Donelli Modena arb. Boaretto (Ravenna) Accademia Nazionale Tirrenia v Fiamme Oro Roma arb. Pennè (Milano) – sabato ore 15.30 Firenze Rugby v Franklin&Marshall arb. Masini (Roma) – sabato ore 15.30 Serie A – Girone B - V giornata – 30.10.11 – ore 14.30 Amatori Catania v Novaco Alghero arb. Belvedere (Roma) Zhermack Badia v Santa Margherita Valpolicella arb. Bono (Brescia) Amatori Capoterra v Autosonia Avezzano arb. Bonacci (Roma) Romagna RFC v Rubano Rugby arb. Rizzo (Ferrara) UR Capitolina v ASR Milano arb. Salvi (Sulmona) Gruppo Padana Paese v Gladiatori Sanniti arb. Muscio (Prato)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp