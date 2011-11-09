SERIE A, DESIGNAZIONI VI GIORNATA
di Redazione
09/11/2011
[gallery] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 13 novembre. Anticipo alle 17.30 di sabato 12, nel Girone A, per la sfida tra l’M-Three San Donà e l’Accademia FIR U20 di Tirrenia, a caccia di riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana nel derby contro il Livorno. Serie A – Girone A – 13.11.11 – ore 14.30 M-Three San Donà v Accademia FIR Tirrenia arb. Schilirò (Catania) – sabato, ore 17.30 Fiamme Oro Roma v Lyons Piacenza arb. Halford (Inghilterra) Donelli Modena v Udine RFC arb. Ranalli (Sulmona) Rugby Banco di Brescia v Rugby Grande Milano arb. Boaretto (Rovigo) Pro Recco Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Muscio Livorno Rugby v Firenze Rugby 1931 arb. Bonacci (Roma) Serie A – Girone B – 13.11.11 – ore 14.30 Santa Margherita Valpolicella v Amatori Catania arb. Smiraldi (Torino) Novaco Alghero v Amatori Capoterra arb. Bono (Brescia) AlmavivA UR Capitolina v Zhermack Badia arb. Maxwell (Inghilterra) ASR Milano v Autosonia arb. Cason (Rovigo) Rubano Rugby v Gruppo Padana Paese arb. De Martino (Napoli) Gladiatori Sanniti v Romagna RFC arb. Salvi (L’Aquila)
