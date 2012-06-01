SERIE A, DOMENICA A PRATO FINALE FIAMME ORO ROMA v M-THREE SAN DONA'
di Redazione
01/06/2012
SERIE A, DOMENICA A PRATO FINALE FIAMME ORO ROMA v M-THREE SAN DONA’ Roma – Domenica 3 giugno, all’Enrico Chersoni di Prato, le Fiamme Oro Roma e l’M-Three San Donà si contendono il titolo di Campione d’Italia di Serie A nella finale di categoria che vale, soprattutto, la promozione nell’Eccellenza 2012/13. Dopo aver dominato la stagione regolare ed aver superato con qualche difficoltà in più del previsto il turno di semifinale, i poliziotti della Capitale ed il XV sandonatese si ritrovano per la terza volta di fronte nella partita in grado di dare un significato all’intero percorso stagionale. Una vittoria per parte nella fase a gironi della seconda divisione nazionale, con le Fiamme Oro dominatrici sul campo di casa nella quarta giornata con una netta vittoria per 49-15 sui provinciali veneziani che però in febbraio, nella gara di ritorno, hanno bloccato sul nascere ogni attacco dei capitolini portando a casa la vittoria per 16-3. Domani ultime rifiniture per entrambe le formazioni, annunciate oggi dai rispettivi allenatori, prima di ritrovarsi in campo a Prato domenica pomeriggio per conquistare un posto nel massimo campionato. Iolo (PO), Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 3 giugno, ore 17.00 Serie A, Finale promozione Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà Fiamme Oro Roma (formazione annunciata): Boarato; Rosa, De Gaspari, Sapuppo, Massaro; Forcucci, Benetti; Favaro, Zitelli, Vedrani; Santelli, Cazzola; Cerqua, Vicerè, Cocivera a disposizione: Di Stefano, Pettinari, Gasparini, Riedi, Flammini, Pellegrinelli, Baldini, Mariani all. Valsecchi M-Three San Donà (probabile formazione): Secco; Bressan, Cibin, Iovu, Damo; Brussolo, Mucelli; Pelepele, Bacchin, Di Maggio; Minello, Montani; Filippetto, Zecchin, Cendron a disposizione: Zamparo, Venturato, Pilla, Rorato, Dotta, Zanusso, Vian, Florian all. Wright arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Righini (Firenze) Così in stagione regolare Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà 49-15 (4° giornata, 23.10.11) M-Three San Donà v Fiamme Oro Roma 16-3 (15° giornata, 19.02.12)
