Serie A: due anticipi

di Redazione 24/04/2010

Due gli anticipi in programma valevoli per la 21 giornata della Serie A. Nel girone 1 è andato in scena il derby toscano tra Livorno e Giunti Firenze. Il Livorno alla fine ha fatto suo il match per 23-10. Nel girone 2, invece, il Rugby Asti ha battuto il Recco per 23-15. Domani il resto della giornata. Serie A – Girone 1 – XXI giornata - anticipo Livorno Rugby v Giunti Firenze 23-10 (4 – 0) Classifica: Mantovani Lazio punti 76; Vibu Noceto punti 75; Mogliano Rugby 74; Blugeo Colorno 69; Giunti Firenze 60; Orved San Donà 52; Livorno punti 39; Amatori Milano punti 37; Banco di Brescia punti 31; Hafro Design Udine Rugby 30; Zhermack Badia 22; Piacenza Rugby 10. Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione Serie A – Girone 2 – XXI giornata - anticipo Asti Rugby v Med Italia Pro Recco 23-15 (4 – 0) Classifica: Cammi Calvisano punti 77; San Gregorio Catania punti 71; Fiamme Oro Roma 68; Med Italia Pro Recco 55; Franklin&Marshall Cus Verona 49; Banca Farnese Lyons Piacenza punti 44; Rugby Riviera punti 43; Rugby Asti 42; Gladiatori Sanniti 35; Amatori Catania 34; Novaco Alghero punti 26; Rugby Mirano 23. ^^^San Gregorio, Cus Verona, Asti e Amatori Catania una gara da recuperare. I TABELLINI LIVORNO – GIUNTI FIRENZE 23-10 (p.t. 13-0) MARCATORI: nel pt 11’ e 33’ cp Squarcini R., 35’ m. Burke tr. Squarcini R.; nel st 11’ cp Squarcini R., 31’ m. Rios (Fir.), 36’ m. Reitsma W. tr. Squarcini R., 42’ m. Gambineri (Fir.). LIVORNO: Neri; Antraciti, Reitsma W., Martinucci, Battagello L.; Squarcini R., Mazzantini M.; Griffiths, Saccà A. (27’ st Brancoli G.), Cortesi; Squarcini E. (2’ st Bernini G.), Cazzola; Burke, Salvi, Lovotti. In panchina: Bufalini, Pracchia, Chiesa T., Burani, Gambini, Lazar. All.: Prima. GIUNTI FIRENZE: Lo Valvo; Jarvis (38’ st Rosignoli), Rios, Sordini (1’ st Rodwell), Nava; Falleri (19’ st Beretta), Morace (cap.); Ben Taler, Moss (12’ st Fantoni), Gagliardi (38’ pt Gambineri); Parri, Nuti (27’ st Zanieri); Chiostrini, Fanelli, Lunari (2’ st Fortunati Rossi). In panchina: Di Stefano.All.: Ghelardi. ARBITRO: Falzone di Padova. NOTE: cartellino giallo (32’ st) per Lunari (Fir.). Espulso per proteste al 21’ st l’allenatore del giunti Ghelardi. In classifica 4 punti per Livorno, 0 per Firenze. ASTI RUGBY – MED ITALIA PRO RECCO 23-15 (20-07) Marcatori: 4 Mt Piciaccia tr Peens; 9 Mt Francesio tr Peens; 20 cp Peens; 25 Mt Gonzalez tr Batger; 29 cp Peens; II° Tempo: 43 cp Batger; 70 cp Peens; 76 Mt Brumana. Asti Peens; Lazzarino, Frangione (76 Binello), Calcagno, Sanna, Francesio; De Meyer (76 Leva), Visser (70 Knafliz), Solimeo; Lacatus, Garelli, Maso; Piciaccia, Tejeda, Camelliti (76 Vitrani). All.: Ezio Zucconi. Recco: Gonzalez, Brumana, Bisso, Ansaldi, Besio, Batger, Gatti, Salsi, Metaliaj, Breda (74 Tonini), Simons, Bonfrate, Bruera, Sciacchitano, Casareto. All. Manuel Ferrari. Arbitro: Vivarini di padova. Note:Cartellino giallo: al 79 per Binello.

