Home Federazione Italiana Rugby Serie A Femminile: arbitri semifinali

Serie A Femminile: arbitri semifinali

di Redazione 21/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Domenica a Treviso e Mira sono in programma le semifinali di ritorno della fase play-off del campionato di Serie A Femminile. A Treviso, sul campo de La Ghirada, complesso sportivo della Benetton, le Red Panthers ricevono le laziali della Red&Blu Rugby che nella gara di andata hanno ceduto alle detentrici del Titolo 7 – 20. Nella stessa giornata, a circa quaranta chilometri più a sud, sul terreno del comunale di Via Oberdan le ragazze del Sitam Riviera del Brenta ospitano, invece, la formazione del Rugby Monza, superata nella gara di andata dalle venete 23 a 3. Il CNAr ha ufficializzato questa mattina le terne arbitrali per i due match. Dirigeranno gli incontri, rispettivamente a Treviso e Mira, Barbara Guastini (Prato) e Federica Guerzoni (Ferrara). Le semifinali di domenica indicheranno i nomi delle due finaliste che si affronteranno il prossimo 2 maggio per l’assegnazione del 26esimo Titolo Femminile. Le trevigiane partono con un vantaggio di +4 in classifica, le brentane con un + 5. SERIE A – SEMIFINALI DI RITORNO – 25.04.2010 Treviso, Campo La Ghirada, ore 14.30 BENETTON TREVISO – RED&BLU RUGBY, arb. Barbara Guastini (Prato) G.D.L. Pecorario (Prato) e Benocci (Arezzo) Classifica: Benetton TV 4; Red&Blu Rugby 0 Mira (Venezia), campo comunale Via Oberdan, ore 15.30 SITAM RIVIERA DEL BRENTA – RUGBY MONZA, arb. Federica Guerzoni (Ferrara) G.D.L. Mariotti (Ferrara) e Laurenti (Bologna) Classifica: Sitam Riviera del Brenta 5; Rugby Monza 0

Condividi Facebook Twitter Whatsapp