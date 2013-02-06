SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONE ARBITRALE, RECUPERO II GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
06/02/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali il recupero della seconda giornata di ritorno del Campionato Italiano di Serie A femminile, in programma domenica prossima, 10 febbraio. SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – II GIORNATA RITORNO – 10.02.2013 – ore 14:30 RUGBY C.U.S. BOLOGNA ASD - L’AQUILA RUGBY 1936 SSD arb. Salvini (Firenze) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
