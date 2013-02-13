Loading...

SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONE ARBITRALE RECUPERO SECONDA GIORNATA RITORNO

13/02/2013

ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per il recupero della seconda giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale femminile di Serie A, inizialmente in programma domenica 20 gennaio 2013. SERIE A FEMMINILE – RECUPERO 2° GIORNATA DI RITORNO – 17.02.2013 RUGBY CUS BOLOGNA – L’AQUILA RUGBY 1936 arb. Salvini (Firenze) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )  
