SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONE ARBITRALE RECUPERO SESTA GIORNATA
di Redazione
09/01/2013
SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONE ARBITRALE RECUPERO SESTA GIORNATA ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso nota la designazione arbitrale per il recupero della sesta giornata del Campionato Italiano di Serie A femminile, inizialmente in programma domenica 16 dicembre, che si disputerà domenica prossima, 13 gennaio 2013. SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – RECUPERO VI TURNO – 13.01.2013 ore 14:30 ASD RUGBY MONZA 1949 v DOPLA RUGBY CASALE arb. Ballardini (Frugarolo, Alessandria) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA
Articolo Successivo
ACCREDITO STAMPA RBS 6 NAZIONI 2013: GARE ESTERNE ITALIA
Redazione