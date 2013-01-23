SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONI ARBITRALI OTTAVA GIORNATA
23/01/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la ottava giornata del Campionato Italiano di Serie A femminile, in programma domenica prossima, 27 gennaio. SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – VIII TURNO – 27.1.2013 BENETTON GROUP RUGBY TREVISO – DOPLA RUGBY CASALE arb. Zambon (Conegliano, Treviso) VALSUGANA RUGBY PADOVA – COLORNO FC SRL arb. Salvini (Firenze) – la partita è anticipata alle ore 12:30 RUGBY MONZA 1949 – RUGBY RIVIERA DEL BRENTA - arb. Guerzoni (Ferrara) SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – VIII TURNO – 27.1.2013 L'AQUILA RUGBY 1936 – RED & BLU RUGBY arb. Chiarioni (Città di Castello, Perugia) RUGBY C.U.S. BOLOGNA – UMBRIA RUGBY RAGAZZE arb. De Carlini (Casalpusterlengo, Lodi) MUSTANG RUGBY PESARO – NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY arb. Campobasso (Marina di Montemarciano, Ancona)
Redazione