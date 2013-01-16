[SERIE A FEMMINILE] DESIGNAZIONI ARBITRALI SETTIMA GIORNATA
di Redazione
16/01/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata di ritorno del Campionato Italiano di Serie A femminile, in programma domenica prossima, 20 gennaio. SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – VII TURNO – 20.01.2013 – ore 14:30 DOPLA RUGBY CASALE - ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA arb. De Carlini (Casalpusterlengo, LO) VALSUGANA RUGBY PADOVA - BENETTON GROUP RUGBY TREVISO arb. Ballardini (Frugarolo, Alessandria) ASD RUGBY MONZA 1949 - RUGBY COLORNO FC SRL SSD arb. Zambon (Conegliano, Treviso) – si gioca a Monza per inversione di campo SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – VII TURNO – 20.01.2013 – ore 14:30 *RED & BLU RUGBY ASD - NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY arb. Acciari (Perugia) *si gioca al campo delle Fiamme Oro, Caserma “S. Gelsomini”, Ponte Galeria (RM) RUGBY C.U.S. BOLOGNA ASD - L’AQUILA RUGBY 1936 SSD arb. Salvini (Firenze) UMBRIA RUGBY RAGAZZE - ASD MUSTANG RUGBY PESARO arb. Guastini (Prato) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
