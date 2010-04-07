Serie A femminile: playoff
di Redazione
07/04/2010
CANZANIELLO ARBITRO DELLO SPAREGGIO PLAY OFF TRA RED&BLU E PESARO Roma - Alberto Canzaniello, fischietto aquilano, è stato designato dal CNAr per dirigere l’incontro tra Red&Blu Rugby, quarta classificata del Girone Elite della massima divisione femminile, e Mustang Pesaro, prima classificata del Girone B. La gara, in programma domenica prossima, 11 aprile, allo Stadio Padovani di Firenze (calcio d’inizio ore 15.30), determinerà la squadra che domenica 18 aprile affronterà la Benetton Treviso nella gara di andata delle semifinali scudetto.
Articolo Precedente
Serie A: designazioni arbitrali
Articolo Successivo
Serie B: designazioni arbitrali
Redazione