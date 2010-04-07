Home Federazione Italiana Rugby Serie A femminile: playoff

di Redazione 07/04/2010

CANZANIELLO ARBITRO DELLO SPAREGGIO PLAY OFF TRA RED&BLU E PESARO Roma - Alberto Canzaniello, fischietto aquilano, è stato designato dal CNAr per dirigere l’incontro tra Red&Blu Rugby, quarta classificata del Girone Elite della massima divisione femminile, e Mustang Pesaro, prima classificata del Girone B. La gara, in programma domenica prossima, 11 aprile, allo Stadio Padovani di Firenze (calcio d’inizio ore 15.30), determinerà la squadra che domenica 18 aprile affronterà la Benetton Treviso nella gara di andata delle semifinali scudetto.

