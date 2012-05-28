Home Senza categoria SERIE A, FINALE-PROMOZIONE A PRATO DOMENICA 3 GIUGNO

di Redazione 28/05/2012

SERIE A, FINALE-PROMOZIONE A PRATO DOMENICA 3 GIUGNO Roma – Sarà lo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato ad ospitare domenica 3 giugno, con calcio d’inizio alle ore 17.00, la Finale del Campionato Italiano di Serie A 2011/2012. A contendersi il titolo di Campione d’Italia di categoria e la promozione nell’Eccellenza 2012/2013 saranno le Fiamme Oro Roma e l’M-Three San Donà. In aprile, l’impianto pratese aveva ospitato la finale del Trofeo Eccellenza.

