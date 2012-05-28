Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE A, FINALE-PROMOZIONE A PRATO DOMENICA 3 GIUGNO

Redazione Avatar

di Redazione

28/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
SERIE A, FINALE-PROMOZIONE A PRATO DOMENICA 3 GIUGNO Roma – Sarà lo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato ad ospitare domenica 3 giugno, con calcio d’inizio alle ore 17.00, la Finale del Campionato Italiano di Serie A 2011/2012. A contendersi il titolo di Campione d’Italia di categoria e la promozione nell’Eccellenza 2012/2013 saranno le Fiamme Oro Roma e l’M-Three San Donà. In aprile, l’impianto pratese aveva ospitato la finale del Trofeo Eccellenza.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ITALIA U20, DOMANI GLI AZZURRINI IN SUDAFRICA PER IL MONDIALE 2012

Articolo Successivo

SERIE A. SAN DONA' IN FINALE CONTRO LE FIAMME ORO ROMA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019