SERIE A, FINALE-PROMOZIONE A PRATO DOMENICA 3 GIUGNO
di Redazione
28/05/2012
SERIE A, FINALE-PROMOZIONE A PRATO DOMENICA 3 GIUGNO Roma – Sarà lo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato ad ospitare domenica 3 giugno, con calcio d’inizio alle ore 17.00, la Finale del Campionato Italiano di Serie A 2011/2012. A contendersi il titolo di Campione d’Italia di categoria e la promozione nell’Eccellenza 2012/2013 saranno le Fiamme Oro Roma e l’M-Three San Donà. In aprile, l’impianto pratese aveva ospitato la finale del Trofeo Eccellenza.
Articolo Precedente
ITALIA U20, DOMANI GLI AZZURRINI IN SUDAFRICA PER IL MONDIALE 2012
Articolo Successivo
SERIE A. SAN DONA' IN FINALE CONTRO LE FIAMME ORO ROMA
Redazione