SERIE A, IL CALENDARIO 2011/2012

SERIE A, IL CALENDARIO 2011/2012

di Redazione 01/08/2011

[gallery] SERIE A, IL CALENDARIO 2011/2012 SI PARTE IL 2 OTTOBRE, FINALE-PROMOZIONE IL 3 GIUGNO Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano di Serie A, al via domenica 2 ottobre alle ore 15.30. Ventiquattro le squadre ai nastri di partenza per conquistare l’unico posto disponibile nell’Eccellenza 2012/2013. Immutata la formula, con due gironi all’italiana da dodici squadre ciascuno, con incontri di andata e ritorno nella stagione regolare. Al termine della regular season, le prime tre classificate del Girone A e la prima classificata del Girone B accederanno alle semifinali play-off che si disputeranno con partite di andata e ritorno il 20 e 27 maggio secondo il seguente schema: 1° classificata Girone B v 1° classificata Girone A? 3° classificata Girone A v 2° classificata Girone A Le vincenti del doppio turno di semifinale si affronteranno in campo neutro il 3 giugno nella Finale valida per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia di Serie A e per la promozione nell’Eccellenza 2012/2013. Le squadre che, al termine della stagione regolare, saranno classificate all’undicesimo ed al dodicesimo posto del Girone B retrocederanno direttamente nella Serie B 2012/2013, mentre per determinare le altre due retrocessioni si disputeranno i play-out di andata e ritorno ad eliminazione diretta, in data 20 e 27 maggio, secondo il seguente schema: 9° classificata Girone B v 12° classificata Girone A? 10° classificata Girone B v 11° classificata Girone A?? La formula del campionato di Serie A prevede, al termine della stagione 2011-2012, i seguenti passaggi tra il Girone A e Girone B: ? - Le squadre classificatesi all’undicesimo e dodicesimo posto del Girone A passeranno al Girone B o retrocederanno in Serie B in base al risultato dello spareggio retrocessione - La squadra seconda classificata del Girone B passerà in Girone A? - La squadra prima classificata del Girone B passerà al Girone A se risulterà perdente nella fase semifinale/finale. Questo il calendario completo della Serie A 2011/2012: Girone A I giornata (and. 02.10.11 h. 15.30/rit. 15.01.12 h. 14.30) Banca Farnese Lyons Piacenza v Udine RFC M-Three San Donà v Pro Recco Rugby Rugby Banco di Brescia v Livorno Rugby Rugby Grande Milano v Franklin&Marshall Cus Verona Accademia FIR Tirrenia v Donelli Modena Fiamme Oro Roma v Firenze Rugby 1931 II giornata (and. 09.10.11 h. 15.30/rit. 22.01.12 h. 14.30) Livorno Rugby v Banca Farnese Lyons Piacenza Udine RFC v M-Three San Donà Pro Recco Rugby v Rugby Banco di Brescia Firenze Rugby 1931 v Rugby Grande Milano Franklin&Marshall Cus Verona v Accademia FIR Tirrenia Donelli Modena v Fiamme Oro Roma III giornata (and. 16.10.11 h. 15.30/rit. 29.01.12 h. 14.30) Banca Farnese Lyons Piacenza v Franklin&Marshall Cus Verona Udine RFC v Firenze Rugby 1931 M-Three San Donà v Donelli Modena Rugby Banco di Brescia v Fiamme Oro Roma Rugby Grande Milano v Pro Recco Rugby Accademia FIR Tirrenia v Livorno Rugby IV giornata (and. 23.10.11 h. 15.30/rit. 19.02.12 h. 14.30) Firenze Rugby 1931 v Banca Farnese Lyons Piacenza Franklin&Marshall Cus Verona v Udine RFC Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà Donelli Modena v Rugby Banco di Brescia Pro Recco Rugby v Accademia FIR Tirrenia Livorno Rugby v Rugby Grande Milano V giornata (and. 30.10.11 h. 14.30/rit. 04.03.12 h.14.30) Banca Farnese Lyons Piacenza v Pro Recco Rugby Udine RFC v Livorno Rugby M-Three San Donà v Rugby Banco di Brescia Rugby Grande Milano v Donelli Modena Accademia FIR Tirrenia v Fiamme Oro Roma Firenze Rugby 1931 v Franklin&Marshall Cus Verona VI giornata (and. 13.11.11 h. 14.30/rit. 25.03.12 h. 15.30) Fiamme Oro Roma v Banca Farnese Lyons Piacenza Donelli Modena v Udine RFC M-Three San Donà v Accademia FIR Tirrenia Rugby Banco di Brescia v Rugby Grande Milano Pro Recco Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona Livorno Rugby v Firenze Rugby 1931 VII giornata (and. 20.11.11 h. 14.30/rit. 01.04.12 h. 15.30) Banca Farnese Lyons Piacenza v M-Three San Donà Udine RFC v Pro Recco Rugby Accademia FIR Tirrenia v Rugby Banco di Brescia Rugby Grande Milano v Fiamme Oro Roma Firenze Rugby 1931 v Donelli Modena Franklin&Marshall Cus Verona v Livorno Rugby VIII giornata (and. 27.11.11 h. 14.30/rit. 22.04.12 h. 15.30) Donelli Modena v Banca Farnese Lyons Piacenza Accademia FIR Tirrenia v Udine RFC M-Three San Donà v Rugby Grande Milano Rugby Banco di Brescia v Franklin&Marshall Cus Verona Pro Recco Rugby v Firenze Rugby 1931 Fiamme Oro Roma v Livorno Rugby IX giornata (and. 11.12.11 h. 14.30/rit. 29.04.12 h. 15.30) Banca Farnese Lyons Piacenza v Rugby Banco di Brescia Udine RFC v Fiamme Oro Roma Firenze Rugby 1931 v M-Three San Donà Livorno Rugby v Pro Recco Rugby Rugby Grande Milano v Accademia FIR Tirrenia Franklin&Marshall Cus Verona v Donelli Modena X giornata (and. 18.12.11 h. 14.30/rit. 06.05.12 h. 15.30) Accademia FIR Tirrenia v Banca Farnese Lyons Piacenza Rugby Grande Milano v Udine RFC M-Three San Donà v Franklin&Marshall Cus Verona Rugby Banco di Brescia v Firenze Rugby 1931 Fiamme Oro Roma v Pro Recco Rugby Donelli Modena v Livorno Rugby XI giornata (and. 08.01.12 h. 14.30/rit. 13.05.12 h. 15.30) Banca Farnese Lyons Piacenza v Rugby Grande Milano Udine RFC v Rugby Banco di Brescia Livorno Rugby v M-Three San Donà Pro Recco Rugby v Donelli Modena Firenze Rugby 1931 v Accademia FIR Tirrenia Franklin&Marshall Cus Verona v Fiamme Oro Roma Girone B I giornata (and. 02.10.11 h. 15.30/rit. 15.01.12 h. 14.30) Romagna RFC v Amatori Catania Rubano Rugby v Novaco Alghero AlmavivA UR Capitolina v Santa Margherita Valpolicella Amatori Capoterra v Zhermack Badia Gladiatori Sanniti v Avezzano Rugby Gruppo Padana Paese v ASR Milano II giornata (and. 09.10.11 h. 15.30/rit. 22.01.12 h. 14.30) Amatori Catania v AlmavivA UR Capitolina Novaco Alghero v Gladiatori Sanniti Santa Margherita Valpolicella v Amatori Capoterra Zhermack Badia v Gruppo Padana Paese Avezzano Rugby v Rubano Rugby ASR Milano v Romagna RFC III giornata (and. 16.10.11 h. 15.30/rit. 29.01.12 h. 14.30) Amatori Capoterra v Amatori Catania Gruppo Padana Paese v Novaco Alghero Romagna RFC v Santa Margherita Valpolicella Gladiatori Sanniti v Zhermack Badia AlmavivA UR Capitolina v Avezzano Rugby Rubano Rugby v ASR Milano IV giornata (and. 23.10.11 h. 15.30/rit. 19.02.12 h. 14.30) Zhermack Badia v Amatori Catania Novaco Alghero v AlmavivA UR Capitolina Santa Margherita Valpolicella v Gruppo Padana Paese Avezzano Rugby v Romagna RFC Gladiatori Sanniti v Rubano Rugby ASR Milano v Amatori Capoterra V giornata (and. 30.10.11 h. 14.30/rit. 04.03.12 h.14.30) Amatori Catania v Novaco Alghero Zhermack Badia v Santa Margherita Valpolicella Amatori Capoterra v Avezzano Rugby Romagna RFC v Rubano Rugby AlmavivA UR Capitolina v ASR Milano Gruppo Padana Paese v Gladiatori Sanniti VI giornata (and. 13.11.11 h. 14.30/rit. 25.03.12 h. 15.30) Santa Margherita Valpolicella v Amatori Catania Novaco Alghero v Amatori Capoterra AlmavivA UR Capitolina v Zhermack Badia ASR Milano v Avezzano Rugby Rubano Rugby v Gruppo Padana Paese Gladiatori Sanniti v Romagna RFC VII giornata (and. 20.11.11 h. 14.30/rit. 01.04.12 h. 15.30) Amatori Catania v Gladiatori Sanniti Romagna RFC v Novaco Alghero Avezzano Rugby v Santa Margherita Valpolicella Zhermack Badia v ASR Milano Amatori Capoterra v Rubano Rugby Gruppo Padana Paese v AlmavivA UR Capitolina VIII giornata (and. 27.11.11 h. 14.30/rit. 22.04.12 h. 15.30) Rubano Rugby v Amatori Catania Novaco Alghero v Zhermack Badia ASR Milano v Santa Margherita Valpolicella Gruppo Padana Paese v Avezzano Rugby AlmavivA UR Capitolina v Romagna RFC Gladiatori Sanniti v Amatori Capoterra IX giornata (and. 11.12.11 h. 14.30/rit. 29.04.12 h. 15.30) Amatori Catania v ASR Milano Avezzano Rugby v Novaco Alghero Santa Margherita Valpolicella v Gladiatori Sanniti Zhermack Badia v Rubano Rugby Romagna RFC v Gruppo Padana Paese Amatori Capoterra v AlmavivA UR Capitolina X giornata (and. 18.12.11 h. 14.30/rit. 06.05.12 h. 15.30) Avezzano Rugby v Amatori Catania Novaco Alghero v Santa Margherita Valpolicella Romagna RFC v Zhermack Badia Rubano Rugby v AlmavivA UR Capitolina Gladiatori Sanniti v ASR Milano Gruppo Padana Paese v Amatori Capoterra XI giornata (and. 08.01.12 h. 14.30/rit. 13.05.12 h. 15.30) Amatori Catania v Gruppo Padana Paese ASR Milano v Novaco Alghero Santa Margherita Valpolicella v Rubano Rugby Zhermack Badia v Avezzano Rugby Amatori Capoterra v Romagna AlmavivA UR Capitolina v Gladiatori Sanniti Fasi Finali Semifinali play-off - 20/27 maggio 2012 Semifinali play-out - 20/27 maggio 2012 Finale titolo/promozione in Eccellenza - 3 giugno 2012

