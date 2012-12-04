SERIE A, IL SAN GREGORIO RITIRA LA SQUADRA DAL CAMPIONATO
di Redazione
04/12/2012
SERIE A, IL SAN GREGORIO RITIRA LA SQUADRA DAL CAMPIONATO Roma – La Federazione Italiana Rugby informa di aver ricevuto oggi dalla Società San Gregorio Catania Rugby la rinuncia a proseguire la partecipazione al Campionato Italiano di Serie A 2012/13, Girone A. Il campionato proseguirà con undici squadre, che osserveranno un turno di sosta nelle date di calendario in cui erano originariamente previsti gli scontri diretti con la Società ritirata. Dalla classifica delle Società che hanno già affrontato il San Gregorio Catania verranno detratti i punti conquistati in occasione degli scontri diretti con il club etneo. La classifica aggiornata del Girone A del Campionato Italiano di Serie A verrà ufficializzata nei prossimi giorni dal Giudice Sportivo della FIR.
Redazione