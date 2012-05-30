Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE A, LA FINALE-PROMOZIONE A MATTEO LIPERINI

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
SERIE A, LA FINALE-PROMOZIONE A MATTEO LIPERINI Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha designato Matteo Liperini di Padova quale direttore di gara della Finale del Campionato di Serie A in programma domenica 3 giugno alle ore 17.00 allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato tra Fiamme Oro Roma ed M-Three San Donà. Nella partita che assegna il titolo di Campione d’Italia di categoria e la promozione nell’Eccellenza 2012/2013, Liperini sarà coadiuvato dai livornesi Claudio Castagnoli ed Enrico Zucchi in qualità di guardalinee e da Maurizio Righini di Firenze in qualità di quarto uomo. Iolo (PO), Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 3 giugno, ore 17.00 Serie A, Finale Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà arb. Liperini (Padova) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Righini (Firenze)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Asd Frascati Mini Rugby 2001, l'Under 23 vince la Coppa Cal contro il Gran Sasso

Articolo Successivo

ITALIA U20, DOMANI GLI AZZURRINI IN SUDAFRICA PER IL MONDIALE 2012

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019