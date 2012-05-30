SERIE A, LA FINALE-PROMOZIONE A MATTEO LIPERINI
di Redazione
30/05/2012
SERIE A, LA FINALE-PROMOZIONE A MATTEO LIPERINI Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha designato Matteo Liperini di Padova quale direttore di gara della Finale del Campionato di Serie A in programma domenica 3 giugno alle ore 17.00 allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato tra Fiamme Oro Roma ed M-Three San Donà. Nella partita che assegna il titolo di Campione d’Italia di categoria e la promozione nell’Eccellenza 2012/2013, Liperini sarà coadiuvato dai livornesi Claudio Castagnoli ed Enrico Zucchi in qualità di guardalinee e da Maurizio Righini di Firenze in qualità di quarto uomo. Iolo (PO), Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 3 giugno, ore 17.00 Serie A, Finale Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà arb. Liperini (Padova) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Righini (Firenze)
