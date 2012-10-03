SERIE A, LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA PRIMA GIORNATA
di Redazione
03/10/2012
SERIE A, LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA PRIMA GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Campionato Italiano di Serie A in programma domenica 7 ottobre alle ore 15.30: Serie A – Girone A – I giornata - 07.10.12 – ore 15.30 Accademia FIR Tirrenia v Rubano Rugby arb. Tomò (Roma) Franklin&Marshall Cus Verona v Romagna RFC arb. Boaretto (Rovigo) Rugby Banco di Brescia v Lyons Piacenza arb. Colantonio (L’Aquila) Donelli Modena v San Gregorio Catania arb. Sgardiolo (Rovigo) – ore 15.00 UR Capitolina v Pro Recco Rugby arb. Schilirò (Catania) Rugby Udine v Aeroporto di Firenze arb. Pennè (Milano) Serie A – Girone B – I giornata - 07.10.12 – ore 15.30 Novaco Alghero v Santa Margherita Valpolicella arb. Damasco (Napoli) – ore 16.30 Gruppo Padana Paese v Amatori Parma arb. Masini (Roma) Cesin Cus Torino v Cus Padova arb. Castagnoli (Livorno) Rugby Colorno v Autosonia Avezzano arb. Rizzo (Ferrara) Amatori Catania v Rangers Vicenza arb. Belvedere (Roma) Zhermack Badia v Amatori Capoterra arb. Roscini (Milano) – ore 14.30
