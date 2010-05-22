Serie A: Mantovani Lazio campione
di Redazione
22/05/2010
Una settimana dopo essersi assicurata la promozione nel Campionato d’Eccellenza 2010/2011, la Mantovani Lazio conquista il titolo di Campione d’Italia si Serie A a spese del Noceto – a sua volta già promosso - superato per 43-6 nella finale della seconda divisione nazionale. Partita dai due volti quella disputata sul neutro di Prato, con una prima frazione di gara equilibrata nel risultato ma nel quale la squadra della Capitale ha lavorato ai fianchi gli avversari, ponendo le basi per la vittoria maturata nella ripresa quando cinque mete dei biancocelesti hanno fatto crollare il Noceto, vincitore della stagione regolare. Le due squadre si ritroveranno nella prossima stagione nel Campionato d’Eccellenza. Domani alle ore 16.00, all’Acqua Acetosa di Roma, il Mogliano ed il San Gregorio si contenderanno nel barrage-promozione il terzo ed ultimo posto disponibile nel massimo campionato.
Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 22 maggio Serie A, Finale MANTOVANI LAZIO v VIBU NOCETO 43-6 Marcatori: p.t. 7’ drop Anversa (3-0); 12’ drop Sulpis (3-3); 18’ m. Giangrande (3-8); 36’ cp. Anversa (6-8); s.t. 5’ m. Sepe F. tr. Sulpis (6-15); 13’ m. Fabiani tr. Sulpis (6-22); 19’ m. Mannucci tr Sulpis (6-29); 37’ m. Sepe F. tr. Sulpis (6-36); 41’ m. Gargiullo tr. Sulpis (6-43). Mantovani Lazio: Sulpis; Sepe F., Rota, Manu (33’st Giacometti), Molaioli; Gargiullo, Giangrande (30’st Gentile); Mannucci, Ventricelli (15’st Di Laura Frattura), Nitoglia M.; Zamboni (38’st Mastrodomenico), Siddons (15 st Nardi); Pettinari (38’st Pelosi), Fabiani, Cannone (30’st Ricci) all. Esposito Vibu Noceto: Magri; Garulli, Majstorovic, Damiani, Guidetti (8’st Santillo); Anversa, Alfonsi (8’st Frati M.); Andrews, Orlandi, Mori (6’st Del Nevo); Boggiani, Roldan (15’st Minari); Scarparo (23’st Perdeep), Saccomani (34 pt Mancuso), Maio (6’st Pozzi) all. Frati F. Arbitro: Traversi (Rovigo) Note: spettatori 500 circa; ammonito 21 pt Siddons (Mantovani Lazio) Calciatori: Anversa (Vibu Noceto) 1/2; Sulpis (Mantovani Lazio) 5/9
