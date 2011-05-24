Loading...

SERIE A, REGGIO EMILIA SEDE DELLA FINALE-PROMOZIONE DI DOMENICA 29 MAGGIO

Redazione Avatar

di Redazione

24/05/2011

[gallery] Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che la Finale del Campionato Italiano di Serie A, valido per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia di categoria e per la promozione nell’Eccellenza 2011/2012 si disputerà domenica 29 maggio alle ore 17.00 presso lo Stadio “Crocetta Canalina” di Reggio Emilia. A contendersi la promozione nel massimo campionato il Cammi Calvisano, pronto a cercare la risalita in Eccellenza dopo due anni nelle serie minori, ed il Consiel Firenze autore di un sorprendente finale di stagione.
