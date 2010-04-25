Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Serie A: risultati XXI

Redazione Avatar

di Redazione

25/04/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Nella penultima giornata di stagione regolare vincono tutte le tre formazioni di testa. La Lazio centra il successo battendo l’Amatori Milano per 45-21. Il Noceto supera il Colorno per 34-8 mentre il Mogliano fa suo l’incontro per 36-6. Tutto si deciderà negli ultimi 80 minuti. Infatti lo scontro diretto Lazio – Noceto  sarà determinante per stabilire la griglia delle semifinali. Nel girone 2 il San Gregorio Catania espugna Calvisano per 16-11. I siciliano ora sono attesi dal facile turno casalingo contro i Gladiatori Sanniti e poi recuperare la gara contro l’Asti. In caso di arrivo al primo posto la semifinale sarà contro la prima del Girone 1. Serie A – Girone 1 – XXI giornata - 25.04.10 – ore 15.30 Livorno Rugby v Giunti Firenze  23-10  (4 – 0) Amatori Milano v Mantovani Lazio  21 – 45  (0 – 5) Zhermack Badia v Udine Rugby   11 – 11  (2 – 2) Vibu Noceto v Blugeo Colorno    34 – 08  (5 – 0) Piacenza Rugby v Orved San Donà   13 – 60  (0 – 5) Mogliano Rugby v Rugby Banco di Brescia   36 – 06  (5 – 0) Classifica: Mantovani Lazio punti 81; Vibu Noceto punti 80; Mogliano Rugby 79; Blugeo Colorno 69; Giunti Firenze 60; Orved San Donà 57; Livorno punti 39; Amatori Milano punti 37; Hafro Design Udine punti 32; Banco di Brescia punti 31;  Zhermack Badia 24; Piacenza Rugby 10. Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione Prossimo turno domenica 2 MAGGIO 2010 Hafro Design Udine – Amatori Milano;  Blugeo Colorno – Zhermack Badia; Giunti Firenze – Mogliano Rugby; Banco di Brescia – Piacenza Rugby; Mantovani Lazio – Vibu Noceto; Orved San Donà – Rugby Livorno.
Serie A – Girone 2 – XXI giornata - 25.04.10 – ore 15.30 Asti Rugby v Med Italia Pro Recco  23-15  (4 – 0) Amatori Catania v Novaco Alghero   36 – 20  (5 – 0) Rugby Mirano v Banca Farnese Lyons Piacenza   05 – 46  (0 – 5) Fiamme Oro Roma v Franklin&Marshall Cus Verona   12 – 13 (1 – 4) Gladiatori Sanniti v Riviera Rugby   18 – 21  (1 – 4) Cammi Calvisano v San Gregorio Catania   11 – 16  (1 – 4) Classifica: Cammi Calvisano punti 78; San Gregorio Catania punti 75; Fiamme Oro Roma 69; Med Italia Pro Recco 55; Franklin&Marshall Cus Verona  53; Banca Farnese Lyons Piacenza punti 49; Rugby Riviera punti 47; Rugby Asti 42; Amatori Catania punti 39;  Gladiatori Sanniti 36; Novaco Alghero punti 26; Rugby Mirano 23. ^^^San Gregorio, Cus Verona, Asti e Amatori Catania una gara da recuperare. Prossimo Turno domenica 2 maggio 2010 Banca Farnese Lyons Piacenza – Amatori Catania;  Franklin&Marshall Cus Verona – Mirano Rugby; Med Italia Pro Recco – Cammi calvisano; San Gregorio Catania – Gladiatori Sanniti; Novaco Alghero – Fiamme Oro Roma; Riviera Rugby – Asti Rugby.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serie B: risultati XX

Articolo Successivo

Serie A: due anticipi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012