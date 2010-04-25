Home Federazione Italiana Rugby Serie A: risultati XXI

di Redazione 25/04/2010

Nella penultima giornata di stagione regolare vincono tutte le tre formazioni di testa. La Lazio centra il successo battendo l’Amatori Milano per 45-21. Il Noceto supera il Colorno per 34-8 mentre il Mogliano fa suo l’incontro per 36-6. Tutto si deciderà negli ultimi 80 minuti. Infatti lo scontro diretto Lazio – Noceto sarà determinante per stabilire la griglia delle semifinali. Nel girone 2 il San Gregorio Catania espugna Calvisano per 16-11. I siciliano ora sono attesi dal facile turno casalingo contro i Gladiatori Sanniti e poi recuperare la gara contro l’Asti. In caso di arrivo al primo posto la semifinale sarà contro la prima del Girone 1. Serie A – Girone 1 – XXI giornata - 25.04.10 – ore 15.30 Livorno Rugby v Giunti Firenze 23-10 (4 – 0) Amatori Milano v Mantovani Lazio 21 – 45 (0 – 5) Zhermack Badia v Udine Rugby 11 – 11 (2 – 2) Vibu Noceto v Blugeo Colorno 34 – 08 (5 – 0) Piacenza Rugby v Orved San Donà 13 – 60 (0 – 5) Mogliano Rugby v Rugby Banco di Brescia 36 – 06 (5 – 0) Classifica: Mantovani Lazio punti 81; Vibu Noceto punti 80; Mogliano Rugby 79; Blugeo Colorno 69; Giunti Firenze 60; Orved San Donà 57; Livorno punti 39; Amatori Milano punti 37; Hafro Design Udine punti 32; Banco di Brescia punti 31; Zhermack Badia 24; Piacenza Rugby 10. Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione Prossimo turno domenica 2 MAGGIO 2010 Hafro Design Udine – Amatori Milano; Blugeo Colorno – Zhermack Badia; Giunti Firenze – Mogliano Rugby; Banco di Brescia – Piacenza Rugby; Mantovani Lazio – Vibu Noceto; Orved San Donà – Rugby Livorno. Serie A – Girone 2 – XXI giornata - 25.04.10 – ore 15.30 Asti Rugby v Med Italia Pro Recco 23-15 (4 – 0) Amatori Catania v Novaco Alghero 36 – 20 (5 – 0) Rugby Mirano v Banca Farnese Lyons Piacenza 05 – 46 (0 – 5) Fiamme Oro Roma v Franklin&Marshall Cus Verona 12 – 13 (1 – 4) Gladiatori Sanniti v Riviera Rugby 18 – 21 (1 – 4) Cammi Calvisano v San Gregorio Catania 11 – 16 (1 – 4) Classifica: Cammi Calvisano punti 78; San Gregorio Catania punti 75; Fiamme Oro Roma 69; Med Italia Pro Recco 55; Franklin&Marshall Cus Verona 53; Banca Farnese Lyons Piacenza punti 49; Rugby Riviera punti 47; Rugby Asti 42; Amatori Catania punti 39; Gladiatori Sanniti 36; Novaco Alghero punti 26; Rugby Mirano 23. ^^^San Gregorio, Cus Verona, Asti e Amatori Catania una gara da recuperare. Prossimo Turno domenica 2 maggio 2010 Banca Farnese Lyons Piacenza – Amatori Catania; Franklin&Marshall Cus Verona – Mirano Rugby; Med Italia Pro Recco – Cammi calvisano; San Gregorio Catania – Gladiatori Sanniti; Novaco Alghero – Fiamme Oro Roma; Riviera Rugby – Asti Rugby.

