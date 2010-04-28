Home Federazione Italiana Rugby Serie A: San Gregorio batte Asti

di Redazione 28/04/2010

Si sono disputati questi pomeriggio i recuperi della ventesima giornata del Girone 2 del Campionato Italiano di Serie A. Il San Gregorio Catania ha superato al “Monte Rossi” di Nicolosi i piemontesi dell’Asti Rugby con un perentorio 48-8 che ha permesso ai siciliani di riportarsi al comando della classifica scavalcando il Cammi Calvisano quando manca una sola giornata al termine della regular season. Vittoria importante anche per il Franklin&Marshall Cus Verona che, sul campo di casa, ha battuto per 23-5 l’Amatori Catania scavalcando in quarta posizione il Med Italia Pro Recco. Serie A – recuperi XX giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) San Gregorio Catania v Asti Rugby 48-8 (5-0) Franklin&Marshall Cus Verona v Amatori Catania 23-5 (4-0) Classifica: San Gregorio Catania 80; Cammi Calvisano 78; Fiamme Oro Roma 69; Franklin&Marshall Cus Verona 58; Med Italia Pro Recco 55; Banca Farnese Lyons Piacenza 49; Rugby Riviera 47; Rugby Asti 42; Amatori Catania 39; Gladiatori Sanniti 36; Novaco Alghero 26; Rugby Mirano 23 Nicolosi (CT), Campo Sportivo “Monti Rossi” - mercoledì 28 aprile 2010 Campionato Nazionale Serie A (Girone 2) 2009/2010 - 20ª giornata (recupero) SAN GREGORIO CATANIA RUGBY – ASTI RUGBY 48-8 (p.t. 29-3) Marcatori: p.t.: 5’ meta Giobbe, tr. Pucciariello (7-0); 11’ c.p. Peens (7-3); 13’ meta Bellaprima, tr. Pucciariello (14-3); 21’ c.p. Pucciariello (17-3); 28’ meta Corolenco (22-3); 36’ meta Corolenco, tr. Pucciariello (29-3); s.t.: 3’ meta Messina, tr. Pucciariello (36-3); 29’ meta Iacono (41-3); 34’ meta Faia Pappalardo, tr. Pucciariello (48-3); 38’ meta Valenti (48-8). San Gregorio Catania: Faia Pappalardo, Leonardi, G. Sapuppo (37’ p.t. Messina), Peralta, Giobbe (1’ s.t. Iacono), Pucciariello, Bellaprima, Corolenco, S. Sapuppo (20’ s.t. Carbone), Doria, Taschetta (13’ s.t. Dell’Aria), Little (1’ s.t. Arancio), Acosta, Suaria (1’ s.t Lo Faro), Colaiuda (1’ s.t. Catania). All. Orazio Arancio Fiamme Oro: Peens, Lazzarino, Frangione, Binello, Montersino, Francesio, Leva (23’ s.t. Novarese), Knaflitz, Valenti, Maso, Salvadori (15’ s.t. Gariglio), Epifani (1’ s.t. Solimeo), Corsino (1’ s.t. Piciaccia), Abbatino, Vitrani. All. Vim Visser. Arbitro: Vivarini (Padova). Note: Giornata piovosa, temperatura intorno ai 14°C, terreno appesantito dalla pioggia. Cartellini gialli: 35’ s.t. Doria. Calci: Pucciariello 6/8; Peens 1/2. 150 spettatori circa. Punti conquistati: San Gregorio 5, Asti Rugby 0 Verona, mercoledì 28 aprile 2010 Campionato Nazionale Serie A (Girone 2) 2009/2010 - 20ª giornata (recupero) FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA – AMATORI CATANIA 23-5 Marcatori: p.t. 2’ cp. Michelini (3-0); 6’ m. Herenù tr. Michelini (10-0); 30’ cp. Michelini (13-0); 36’ Lindaver tr. Bellini (20-0); s.t. 5’ cp. Bellini (23-0); 15’ m. Viassolo (23-5) Franklin&Marshall Cus Verona: 15 Michelini (22 Furieri R. 67°), 14 Lindaver , 13 Doglioli, 12 Herenù, 11 Furieri F. (21 Federzoni 67°), 10 Pizzardo, 9 Mariani (20 Bellini 27°), 16 Rampazzo (23 Gasparato 50°), 7 Spotorno, 6 Oliveira (24 D’antuono 27°), 5 Braghi (19 Lorenzetto 67°), 5 Olivieri, 3 Tassi, 2 Neethling, 1 Kraus (18 D’Agostino 70°). All. Beretta Amatori Catania: 15 Viassolo, 14 Nicolosi, 13 Zappalà, 12 Gorgone, 11 Leonardi, 10 Tonni (17 Vinti 61°), 9 Bellini, 8 Palmieri, 7 Ferrara, 6 Vasta (18 Venturino 70°), 21 Minoldi (4 Privitera 35°), 5 Galloppa, 3 Gamboa L., 2 Delfino, 1 Gamboa C (16 Grimaldi 41°). All. Bernard Arbitro: Masini (Roma) Cartellini Gialli: 17° Bellini (Catania) Punti conquistati in classifica: Franklin&Marshall Cus Verona 4, Amatori Catania 0 Note: Giornata calda, spettatori 200

