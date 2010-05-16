Home Senza categoria Serie A: semifinali ritorno

Serie A: semifinali ritorno

di Redazione 16/05/2010

Accedono alla fase finale titolo Vibu Noceto – Mantovani Lazio. San Gregorio Catania – Rugby Mogliano vanno alla fase spareggio. Questi i verdetti della Serie A. Noceto e Lazio a prescindere festeggiano l’ingresso nel campionato Eccellenza edizione 2010 – 2011. Partite diverse comunque. Il Noceto ha messo in campo tutta la voglia di riscattare la sconfitta della scorsa settimana e non ha fallito. Grande concentrazione e lavoro ficcante del pacchetto. Il risultato non rende merito ai ragazzi del San Gregorio che fino alla meta di Maio in apertura di secondo tempo non avevamo mollato di un centimetro. La meta di Dell’Aria è tuttavia venuta quando l’incontro era sul 30-3 in favore del Noceto, troppo tardi tentare di riaprire il match. Le due mete di Majstorovich (oggi una tripletta) sono venute sul finire dell’incontro, quando oramai i giochi erano fatti. A Mogliano, invece, la Lazio conquista la promozione grazie ad una prima frazione di gioco perfetta. Grande la prestazione di Sulpis che dapprima centra i pali con due precisi piazzati (10’ e 25’) e poi segna la meta del 11-3. Il Mogliano, nella seconda frazione di gioco mette in campo tutto quello che può e segna due mete con gli uomini più ispirati. Al 5’ va in meta Dreyer e al 20 Eigner. Fallite le trasformazioni. Gli ultimi venti minuti sono da brivido con il Mogliano a spingere e la Lazio a resistere. Serie A – semifinali promozione – ritorno Vibu Noceto - San Gregorio Catania 44 – 10 (5 – 0) Classifica: Vibu Noceto punti 6; San Gregorio Catania punti 4. Rugby Mogliano - Mantovani Lazio 13 – 11 (4 – 1) Classifica: Mantovani Lazio e Rugby Mogliano punti 5. E’ classificata prima la Mantovani Lazio per una differenza di +4 ai sensi dell’art. 30/B/b Regolamento attività Sportiva. I TABELLINI VIBU NOCETO - SAN GREGORIO CATANIA 44-10 (15-03) Marcatori. Primo tempo 13’ m. Garulli t. Anversa, 25’ m. Majstorovic nt, 32’ cp Pucciariello, 43’ cp Anversa. Secondo tempo: 5’ m. Maio tr. Anversa, 18’ cp Anversa, 25’ m. Maio nt, 37’ m, Dell’Aria t. Pucciariello, 38’ m. Majstorovic t. Anversa, 40’ m. Majstorovic t. Anversa. Noceto: Garulli, Passera (14’ st Guidetti), Majstorovic, Damiani, Santillo (23’ st Magri), Anversa, Alfonsi (29’ st Frati F.), Andrews, Orlandi, Del Nevo, Boggiani, Roldan, Scarparo, Mancuso (1’ st Saccomani), Maio (39’ st Pepoli). (All. Frati F.) San Gregorio: Faia Pappalardo (10’ st Gentile), Messina, Sapuppo G., Peralta, Giobbe, Pucciariello, Failla, Doria, Dell’Aria, Carbone (16’ st Amenta), Taschetta (1’ st Arancio), Little, Acosta (29’ st Catania), Lo Faro, Suaria (16’ st Colaiuda). (All. Arancio) Arbitro: Falzone di Padova Note. 31’ pt cartellino giallo a Damiani, 1’ st cartellino giallo Scarparo, 4’st cartellino giallo Acosta MOGLIANO RUGBY - MANTOVANI LAZIO 13-11 (3-11) Marcatori: 10’ cp Sulpis, 25’ cp Sulpis, 29’ cp Ceccato, 30’ m Sulpis. Secondo tempo: 5’ m Dreyer, 20’ m Eigner. Mogliano: Dreyer, Lambrè (13’ st D’Aloja), Ceccato, Galleschi (3’ st Gerotto), Del Bubba, Eigner, Canale, Perez, Simion, Saviozzi (18’ st Cadorin), Minello, Pavanello, Niewoudt, Pin, Brugnaro (7’ st Meggetto). Allenatore: Eugenio Eugenio. Lazio: Sulpis, Sepe, Rota, Manu, Molaioli (22’ st Giacometti), Gargiullo, Giangrande, Ventricelli (23’ st Di Laura), Mannucci, Nitoglia, Zamboni (26’ st Nardi), Siddons, Pettinari, Jimenez, Cannone. Allenatore: De Angelis/ Jimenez. ARBITRO: Passacantando (L’ Aquila). NOTE: 40’ giallo Cannone, 18’ st giallo Jimenez.

