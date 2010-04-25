Home Federazione Italiana Rugby Serie A: tabellini XXI

Serie A: tabellini XXI

di Redazione 25/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

GIRONE A LIVORNO – GIUNTI FIRENZE 23-10 (p.t. 13-0) Marcatori: nel pt 11’ e 33’ cp Squarcini R., 35’ m. Burke tr. Squarcini R.; nel st 11’ cp Squarcini R., 31’ m. Rios (Fir.), 36’ m. Reitsma W. tr. Squarcini R., 42’ m. Gambineri (Fir.). Livorno: Neri; Antraciti, Reitsma W., Martinucci, Battagello L.; Squarcini R., Mazzantini M.; Griffiths, Saccà A. (27’ st Brancoli G.), Cortesi; Squarcini E. (2’ st Bernini G.), Cazzola; Burke, Salvi, Lovotti. In panchina: Bufalini, Pracchia, Chiesa T., Burani, Gambini, Lazar. All.: Prima. Firenze: Lo Valvo; Jarvis (38’ st Rosignoli), Rios, Sordini (1’ st Rodwell), Nava; Falleri (19’ st Beretta), Morace (cap.); Ben Taler, Moss (12’ st Fantoni), Gagliardi (38’ pt Gambineri); Parri, Nuti (27’ st Zanieri); Chiostrini, Fanelli, Lunari (2’ st Fortunati Rossi). In panchina: Di Stefano.All.: Ghelardi. Arbitro: Falzone di Padova. Note: cartellino giallo (32’ st) per Lunari (Fir.). Espulso per proteste al 21’ st l’allenatore del Giunti Firenze Ghelardi. AMATORI MILANO – MANTOVANI LAZIO 21-45 2’ pt meta Rota (Laz) trasf Sulpis, 5’ pt cp Sandri (Am), 15’ pt cp Sandri (Am), 19’ pt meta Manu (Laz) trasf Sulpis, 23’ pt meta Lagioiosa (Am) trasf Sandri, 28’ pt meta Pettinari (Laz) trasf Sulpis, 43’ pt cp Sulpis (Laz) 1’ st meta Manu (Laz) trasf Sulpis, 5’ st cp Sandri (Am), 9’ st meta Manu (Laz) trasf Sulpis, 26’ st meta Nitoglia trasf Sulpis, 40’ st meta mischia Amatori Amatori Rugby Milano Opini, Monteagudo, Garcia Ferrè (38’ st Dublino), Franchi (32’ st Antonelli), Montanelli, Sandri, Celoni, Alcacer, Fornari, Bergamin (27’ st Ricciardo), Lagioiosa (43’ pt Mele), Baracchi (33’ st Mereghetti), Vaghi (12’ st Borboni), Pallaro, Carera (12’ st Ippolito). All. Cuttitta Mantovani Lazio: Giangrande, Sepe, Rota, Manu (10’ st Gargiulo), Molaioli, Sulpis (34’ st De Angelis), Gentile (26’ st Milazzo), Mannucci (21’ st Mastrodomenico), Ventricelli, Nitoglia, Zamboni (10’ st Garfagnoli), Siddons, Pettinari (10’ st Nardi), Ricci, Cannone (21’ st Orabona). All Jimenez Arbitro: Liperini di Padova. Note: 43’ pt giallo Garcia Ferrè ZHERMACH BADIA – HAFRO DESIGN UDINE 11-11 (8-3) Marcatori: 10' cp Wynne; 15' cp Brussolo; 38' m Zanirato. St 31' m Perini; 41' cp Brussolo; 47' cp Wynne. Badia: Barion, Pagliarini (st 24' Tinazzo), Sanchez, Zarattini, Melotto, Brussolo, Zanirato, White, Ronconi (st 31' Guglielmo), Candian (st1' Avanzi), De Gaspari, Michelotto (st 25' Colombo), Brancalion, Bonini, Alessandro Tellarini (st 36' Masiero). All. Pierpaolo Tellarini Udine: Wynne, De Paoli (st 40' Bosco), Kydd, Lo Schiavo, Lentini, Munaro, Merlo (st 36' Gobbo), Slater (pt 35' Zampiron, st 12' Perini), Du Plessis, Vigna, Gerini (st 36' Scaviolo), Giannangeli, Pucillo, Codo, Copetti (st 34' Sindoni). All Dalla Nora Arbitro: Marius Mitrea di Treviso Note: gdl Giovanni Corda di Parma e Vittorio Favero di Treviso. Cartellini gialli: st 3' Tellarini e Pucillo; 26' giallo a Bonini che rivolge una frase irriguardosa al gdl mentre sta uscendo, il gbl stesso richiama l'attenzione dell'arbitro che lo punisce con il rosso VIBU NOCETO – BLUGEO COLORNO 34-08 (12-3) Marcatori: primo tempo: 1’ M.Tobia nt, 17’ cp Cook, 22’ m. Santillo t. Anversa. II° Tempo: 10 m. Majstorovic t. Anversa, 23’ cp Anversa, 26’ m. Santillo nt, 30’ m. Varrella nt, 34’ m. Orlandi t. Anversa. Noceto;Garulli (40’ st Frati Filippo), Passera, Majstorovic, Damiani, Tobia (16’pt Santillo), Anversa, Alfonsi, Andrews, Orlandi (35’ st Mori), Ferrarini, Boggiani (7’ st Del Nevo), Roldan (35’ st Minari), Scarparo, Saccomani, Maio (29’st Pardeep) (All. Filippo Frati) Colorno: Cook, Cantusci, Palumbo (35’ pt Bressons), Spadaro, Varrella (31’ st Lauri), Canale, Brandizzi, Stead, Pascu, Falzone(23’ st Privitera), Lopez (14’ pt Nicol), Grimaldi (15’ st Vedrani), Golfetti (1’ st Turroni), Privitera (15’ st Sanfelici), Tripodi (25’ st Russo) (all. Mordacci/Prestera) Russo, Sanfelici, Nicol, Vedrani, Da Lisca, Bressons, Lauri, Turroni. Arbitro De Santis (Roma) Note. Secondo tempo: 22’ cartellino giallo a Del Nevo; cartellino rosso diretto Sanfelici; 43’ cartellino giallo Damiani PIACENZA RUGBY – ORVED SAN DONA’ 13-67 (6-48) Marcatori: 1’cp Grangetto (3-0); 3’ mt Bressan tr Mucelli (3-7); 13’ mt Cibin (3-12); 19’ mt Saifoloi tr Mucelli (3-19); 25’ mt Bressan tr Mucelli (3-26); 28’cp Grangetto (6-26); 30’ mt Bressan tr Mucelli (6-33); 32’ mt Bressan tr Mucelli (6-40); 36’ mt Venturato (6-45); 40’cp Mucelli (6-48); secondo tempo: 9’ mt Todini (6-53); 14’ mt Forestelli tr Grangetto (13-53); 28’ mt tr Secco (13-60); 39’ mt tr Todini (13-67) Piacenza: Cerioni, Ilinca, Pavia (15’st Fragalà), Marchesi, Mozzi (19’ Zazzali), Grangetto, Tepsanu (4’st Muzzin), Cipolla, Robles (1’st Borella), Rancati, Battini, Monetti, Garfagnoli (29’st Barzan), Forestelli (34’st Alberti M.), Alberti A. (21’st Antonini). A disp: Maserati. All. Franchi San Donà: Secco, Bressan (29’st Florian), Cibin (18’st Martinelllo), Iovu, Todini, Dotta, Mucelli (1’st Zanet), Saifoloi (1’st Bacchin), Dartora, Edwards, Mazzon, Venturato, Pesce (1’st Zamparo) (34’st Gumiero), Filippetto, Ceneda (1’st Vian). All. Wrights Arbitro: Navarra di Udine. Note: cartellino giallo al 12’ per Forestelli, al 34’ per Pavia. MOGLIANO RUGBY – BANCO DI BRESCIA 36-06 (17-06) Marcatori: 5’ m Endrizzi tr. Eigner, 19’ cp Eigner, 24’ m Canale tr. Eigner, 27’ cp Chiappini, 39’ cp Chiappini. Secondo tempo: 5’m Brugnaro, 18’ m Endrizzi tr. Eigner, 40’ m Cadorin tr. Eigner. Mogliano: Torresan (33’ D’Aloja), Lambrè, Endrizzi, Galleschi, Del Bubba (20’ st Damo), Eigner, Canale, Biasin (2’ st Cadorin), Durand, Perez, Minello, Pavanello (36’ st Maso), Niewoudt (20’ st Chinellato), Pin (22’ st Cipriani), Brugnaro (12’ st Meggetto). All. Eugenio Eugenio. Brescia: Federzoni, Pietrasanta, Masgoutierre A., Gabba, Cenerini (17’ st Quaranta), Chiappini, Bosio, Scotuzzi, Gussago (10’ st Masgoutierre C.), Cerri (25’ Mastrocola), Paleari, Pedrazzani, Castiglia, Gatta, Bergamini (10’ st Rizzetti). All. Jean Luc Sane. Arbitro: Cason (Rovigo). Note: 26’ st giallo Lambrè. GIRONE B CAMMI CALVISANO – SAN GREGORIO CATANIA 11-16 (8-7) Marcatori: p.t.: 6 c.p. Griffen, 23 m. M. Ravazzolo, 23’ m. Peralta tr. Pucciariello; II° Tempo: 3’ c.p. Griffen, 8 c.p. Pucciariello, 12 c.p. Pucciariello; 21 cp Pucciariello. Calvisano: M. Ravazzolo, R. Costantini, Smith, Sossi (25 s.t. Frapporti), Bergamo; Griffen, Palazzani; Williams, Cancro (22 s.t. Scanferla), Dal maso (cap.); Podestà, Salvi (22 s.t. Paghera); Morelli (29 s.t. Violi), M. Gavazzi (16 s.t. A. Gavazzi), Repetto; a disp.: Trecate, N. Letinic, Dama-sco. All.: Giuseppe Mor e Dean McKinnel. San Gregorio: Faia Pappalardo (28’ s.t. Iacone); Messina, Sapuppo, Peralta, Giobbe; Pucciariello (cap.), Failla; Corolenco, Carbone (12’ s.t. Dell’Aria), Doria; Taschetta (1’ s.t. Arancio), Little; Acosta, Lo Faro, Suaria (1’ s.t. Colaiuda); a disp.: Catania, Sapuppo, Iacone, Bellaprima, Leonardi. All.: Orazio Arancio. Arbitro: Mancini (Frascati) Note: fine p.t.: 8 – 7; cartellini gialli: 2’ s.t. Co-rolenco, 12’ s.t. Sossi; spettatori: 1000. ASTI RUGBY – MED ITALIA PRO RECCO 23-15 (20-07) Marcatori: 4 Mt Piciaccia tr Peens; 9 Mt Francesio tr Peens; 20 cp Peens; 25 Mt Gonzalez tr Batger; 29 cp Peens; II° Tempo: 43 cp Batger; 70 cp Peens; 76 Mt Brumana. Asti Peens; Lazzarino, Frangione (76 Binello), Calcagno, Sanna, Francesio; De Meyer (76 Leva), Visser (70 Knafliz), Solimeo; Lacatus, Garelli, Maso; Piciaccia, Tejeda, Camelliti (76 Vitrani). All.: Ezio Zucconi. Recco: Gonzalez, Brumana, Bisso, Ansaldi, Besio, Batger, Gatti, Salsi, Metaliaj, Breda (74 Tonini), Simons, Bonfrate, Bruera, Sciacchitano, Casareto. All. Manuel Ferrari. Arbitro: Vivarini di padova. Note:Cartellino giallo: al 79 per Binello. AMATORI CATANIA – NOVACO ALGHERO 36-20 (22-13) Marcatori: P.t. 7° Borina tr Viassolo E., 11° c.p. Savan, 13° m Rechichi tr Viassolo, 24° m Bersani, 26° mt Corona, 35° c.p. E. Viassolo, 40° m Brooks. S.t. 1° Rechichi tr E. Viassolo, 24° m Strazzeri tr E. Viassolo, 33° m Brandling tr Savan. Amatori Catania: Strazzeri; Gorgone, Rechichi (5° s.t. Bellini), Corona, Borina; Viassolo E. (26° s.t. Tonni), Viassolo J.C.; Garozzo, Ferrara, Vasta (15° s.t. Palmieri); Privitera (27° s.t. Minoldi), Galloppa; Gamboa C., Vinti (13° s.t. Delfino), Venturino (23° s.t. Guglielmino). A disp: Grimaldi, Nicolosi. All. Bernard. Alghero Rugby: Daga; Peana, Sauan, Cacciari (6° s.t. Ferrari), Lorenzini; Kunz, Salis (22° s.t. Peana); Toniolo (37° s.t. Lombardo), Spirito, Brandaling; Pagani, Paco; Brooks, Bersani, Bonetti. A disp: Capponi, Narra, Moro, Altana. All. Nurra. Arbitro: Belvedere (Roma) Ammoniti: 17° s.t. Galloppa MIRANO RUGBY – BANCA FARNESE LYONS PIACENZA 05-46 (05-25) Marcatori: 6 cp Haimona; 8 Mt Vassallo; 14 Mt Michetti; 18 Mt Rossi tr Haimona; 23 Mt Chiozza; 34 Mt Mortali; 55 Mt Haimona tr Haimona; 60 Mt Rossi tr Haimona; 72 Mt Rossi tr Haimona. Mirano: Lunanova, Ferrulli (65 Angeliero), Busetto (72 Sebastiani), Mirate, Arghirescu, Vassallo (20 Gallo), Tomaello, Albertini (56 Frighetto), Campagnaro Sim., Di Muro, Zabbeo (56 Pasqualetto), Durigon, Bressanin (44 Scortegagna), Marchetto (65 Dabalà), Vasiliu, All. Luca Bot . Piacenza: Cerbi, Chiozza, Rossi, Haimona, Casalini, Montanari (65 Andreoli), Gaudenzi (56 Ghirardi), Michetti, Barroni, Benelli, Soffientini (56 Pretusich), Dadati (47 Gorra), Mortali (47 Parmigiani), Camero (68 Schiavi), Zazzera. All. Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Arbitro: Blessano di Treviso. Note:Cartellino giallo: al 39 per Michetti. FIAMME ORO ROMA – FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA 12-13 Marcatori: 6’ m. Gaudiello tr. Boarato, 10’ cp Bellini, 18’ m. Rampazzo tr Bellini; II° Tempo: 1’ m. Gaudiello, 37’ cp Bellini Fiamme Oro: Boarato (26’ st Mariani) Gaudiello Andreucci Forcucci (26’ st Merli) Baldini Calandro Martinelli Parisse Bottino Maffei Matrullo Bizzozero (7’ st Flammini) Cocivera (18’ st Frezza) Lombardo (38’ st Vicerè) Lombardi (36’ pt Gasparini) A DISP: Gasparini Frezza Flammini Pellegrinelli Benetti Merli Mariani Vicerè All. Sven Valsecchi Cus Verona: Michelini Doglioli Federzoni Herenù Belloni Bellini Pizzardo (25’ st Furieri F.) Spotorno Rampazzo Draghi D’Antuono (30’ st Lorenzetto) Olivieri D’Agostino (30’ st Kraus) Neethling Cenedese (15’ st Tassi) A DISP: Kraus Tassi Oliveira Lorenzetto Lindauer Furieri F. Furieri R. Pasinato All. Danilo Beretta Arbitro: De Martino (Napoli) GUARDALINEE: Girelli (Civitavecchia) Cascella (Benevento) NOTE:CARTELLINI ROSSI: 8’ st Olivieri, 21’ st Braghi GLADIATORI SANNITI – RIVIERA RUGBY 18-21 (11-06) Marcatori: 5’ c.p. Betto (RR), 16’ c.p. Betto (RR), 18’ c.p. Zullo (BN), 34’ mt. Racioppi (BN) n.t., 42’ c.p. Zullo (BN); SECONDO TEMPO: 10’ mt. Molinaro (BN) tr. Zullo, 18’ mt. Dalan (RR) n.t., 23’ mt. Crivellari n.t., 40’ mt. Matteralia (RR) n.t GLADIATORI SANNITI Benevento: Masone, Velotti (21’ s.t. Carone), Piscopo, Petrone, Catillo (2’ s.t. Molinaro), Zullo, Dell’Oste (31’ s.t. Botticella), Games (15'p.t. Giorgione), Ranieri (35’s.t. Zizza), Verdile (17’ s.t. Passariello), Abate (35’ s.t. Bosco) , Valente, De Luca, Tenga, Racioppi. Allenatori: Ezio Fallarino, Fernando Fossi RUGBY RIVIERA 2005 ASD: Marconato, Accorsi (12’ s.t. Pavin 25’ s.t. Crivellato) Faggin, Leaegailesolo, Taddia (12’ s.t. Bado), Betto, Alessi (21’ s.t. Memo), Bortolato, Dalan, Santinello, Montani, Signori, Matteralia, Riato, Frasson. Disp onibili: Ruffert, Buosi, Costantin. Allenatore: Marzio Innocenti Arbitro: Damasco di Napoli Note: GIALLI: 30’ p.t. Taddias (RR), 40’ p.t. Ranieri (BN)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp