Serie A: tabellini XXII turno

di Redazione 02/05/2010

BANCO DI BRESCIA – PIACENZA RUGBY 73-12 (26-09) Marcatori p.t. 5’ m Prezioso tr Chiappini 5-0; 14’ d Grangetto 5-3; 18’ m Chiappini 12-3; 24’ m Xhanari tr Chiappini 19-3; 30’ cp Grangetto 19-6; 34’ m Quaranta tr Chiappini 26-6; 39’ cp Grangetto 26-9 s.t. 5’ m Anselmi tr Chiappini 33-9; 12’ m Freddi 38-9; 15’ m Cuello tr Chiappini 45 - 9; 17’ m Secchi Villa tr Chiappini 52-9; 21’ m Scotuzzi tr Chiappini 59-9; 31’ m Gandolfi tr Chiappini 66-9; 36’ cp Cerioni 66-12; 39’ m Cudicio tr Chiappini 73-12. Brescia: Secchi Villa; Tamburri; Masgoutiere (p.t. 28’ Quaranta: s.t. 4’ Bosio); Gabba (s.t. 10’ Freddi); Cudicio; Chiappini; Prezioso (Cap); Cuello; Gussago (v.cap) (s.t. 25’ Gandolfi), Xhanari (s.t. 6’ Scotuzzi) ; Pola; Pedrazzani; Anselmi (s.t. 6’ Castiglia); Cairo (s.t. 6’ Gatta); Bergamini. Piacenza: Fragalà; Ilinca (s.t. 27’ Zazzali); Forte; Pavia (s.t. 2’ Marchesi); Mozzi; Cerioni; Grangetto (s.t. 32’ Muzzin); Sala (p.t. 37’ Cipolla); Borella; Rancati; Battini; Monetti; Barzan (s.t. 27’ Antonini); Alberti M (s.t. 1’ Garfagnoli); Alberti A (s.t. 1’ Genev). Arbitro: Serchiani di Padova. note: 38’ c. giallo Pola BLUGEO RUGBY COLORNO – ZHERMACK BADIA 82-21 (49-07) Marcatori: PT. 1’ meta Stead, tr. Canale; 10’ meta Tripodi, tr. Canale; 15’ meta Bressons, tr. Canale; 20’ meta Da Lisca, tr. Canale; 25’ meta Zarattini, tr. Brussolo; 30’ meta Terzi, tr. Canale; 36’ meta Stead, tr. Canale; 41’ meta Spadaro, tr. Canale. ST. 6’ meta Turroni, nt.; 12’ meta Michelotto, tr. Brussolo; 18’ meta Cook, tr. Cook; 22’ meta Grimaldi, tr. Cook; 29’ meta Barion, tr. Brussolo; 39’ meta Cook, tr. Cook; 43’ meta Lauri, tr. Cook. Colorno: Cook, Lauri, Varrella (1’ st Brandizzi), Spadaro, Terzi (19’ st Cantusci), Canale (11’ st Iemmi), Bressons, Da Lisca (23’ st Nicol), Stead (cap) Vedrani (11’ st Falzone), Grimaldi, Pascu, Tripodi (1’ st Turroni), Zani, Russo (1’ st Bellingeri). Allenatori: Mordacci e Prestera Badia: Barion, Pagliarini (19’ st Venturi), Sanchez, Zarattini, Melotto, Brussolo, Flagiello (19’ st Zanirato), Avanzi, Ronconi, Candian (19’ st Tinazzo), Michelotto, Brancalion (Cap)(10’ st Tellarini), Guglielmo, Masiero (dal 11’ pt al 14’ pt Tellarini x sangue), Colombo. Allenatore: Tellarini Arbitro: Carrera di Roma. HAFRO DESIGN UDINE – AMATORI MILANO 26-30 (14-10) Marcatori:. 20^ Mt Bosco tr Wynne, 29^ Mt Cavalleri tr. Sandri, 35^ Mt Perini tr. Wynne, 41^ Dropp Bergamin. Secondo Tempo: 8^ CP Sandri, 16^ Mt Pallaro tr Sandri, 30^Mt. Celoni tr. Monteagudo, 37^ Mt. Munaro, 42^ Dropp Cavalleri, 45^ Mt Nunziata tr Wynne. Udine: Bosco (1^st Nunziata) , Wynne , Picogna, Lo Schiavo (1° st. Kydd), Munaro, Lentini, Gobbo (1^st Merlo), Perini (4^st Vigna), Du Plessis, Folla, Gerini (13^st Scaviolo), Giannangeli, Sindoni (1^st Pucillo), Codo , Girelli (1^st Copetti). Allenatore: Dalla Nora - Muraro AMATORI MILANO: Sandri, Montanelli, Monteagudo, Franchi (23^ Antonelli), Garcia Ferrè, Cavalleri, Celoni, Alcacer, Fornari, Bergamini (20^st. Ricciardo), La Gioiosa, Baracchi, Vaghi, Pallaro, Carera. Allenatore: Cuttitta Arbitro: Blessano (Tv) Note: Cartellini gialli: 7^ st Giannangeli, 29^ st Sandri GIUNTI FIRENZE – MOGLIANO RUGBY 07-13 (00-06) Marcatori: p.t. 28' cp Eigner (0-3); 35' cp Eigner (0-6); s.t. 23' mt Perez Galeone tr Dreyer (0-13); 33' mt Gambineri tr Falleri (7-13). Firenze: Lo Valvo, Cintelli (11' s.t. Randelli), Nava (36' s.t. Beretta), Rios, Rodwell, Falleri, Morace (cap)(34' s.t. Rosignoli), Moss, Santi (32' s.t. Ben Taleb), Ippolito, Nuti (24' s.t. Zanieri), Parri, Lunardi (24' s.t. Gambineri), Fanelli, Chiostrini (35' s.t. Fantoni). A disposizione: Bastiani. All.: Ghelardi Mogliano: D'Aloya, Lambrè, Ceccato (29' p.t. Endrizzi), Galleschi (27' s.t. Gerotto), Del Bubba, Eigner (1' s.t. Dreyer), Canale, Biasin (11' s.t. Cadorin), Simion, Perez Galeone, Minello (34' s.t. Maso), Pavanello, Cendron (34' p.t. Chinellato), Pin, Brugnaro (11' s.t. Meggetto). A disposizione: Cipriani. All.: Eugenio Arbitro: Bonacci (Roma) Note: 17' p.t. c. giallo Simion; 33' p.t. c. giallo Lunardi; 40' p.t. c. giallo Nava. MANTOVANI LAZIO – VIBU NOCETO 12 -16 (09-06) Marcatori: 4 cp Sulpis; 24 cp Sulpis; 31 cp Anversa; 35 Drop Santillo; 38 cp Sulpis; II° Tempo: 50 Drop Anversa; 54 cp Sulpis; 57 Mt Andrew str Anversa. Lazio: De Angelis (43 Gentile), Sepe, Sulpis, Manu, Molaioli (78 Marrano), Gargiullo, Giangrande (52 Rota), Mannucci, Ventricelli, Nitoglia, Zamboni (52 Siddons), Nardi (68 Mastrodomenico), Garfagnoli (61 Pettinari), Jimenez (42 Ricci), Cannone. All Jimenez Noceto:Garulli, Passera, Majstorovic, Damiani, Santillo, Anversa, Alfonsi, Andrews, Orlandi (47 Di Marco), Ferrarini (49 Scarparo), Boggiani, Minardi (46 Roldan), Pozzi (50 Maestri), Saccomani, Maio (72 Single). (All. Filippo Frati) Arbitro: Marrama di Padova. Note: LIVORNO RUGBY – ORVED SAN DONA’ 14-23 MARCATORI: nel pt (7-8) 9' cp Mucelli, 21' m. Reitsma W. tr. Squarcini R., 41' m. Bressan; nel st 6' drop Dotta, 8' m. Cibin, 34' m. e tr. Dotta, 36' m. Reitsma W. tr. Squarcini R.. LIVORNO: Neri (5' st Burani); Antraciti, Reitsma W., Martinucci, Battagello L.; Squarcini R., Mazzantini M.; Griffiths, Saccà A. (34' st Brancoli G.), Cortesi; Bernini G. (5' st Squarcini E.), Cazzola; Burke, Pracchia (5' st Bufalini), Lovotti. In panchina: Battagello F., Chiesa T., Gambini, Lazar. All.: Prima. ORVED SAN DONA': Secco; Bressan, Cibin (40' st Iovu), Trevisan, Florian (38' st Todini); Dotta, Mucelli (21' st Zanet); Saifoloi, Dartora (38' st Bacchin), Edwards; Gumiero, Venturato; Filippetto (29' st Mazzon), Bincoletto, Ceneda (38' st Vian). In panchina: Pesce, Di Maggio. All.: Wright. ARBITRO: Boaretto di Rovigo. NOTE: cartellino giallo per Saccà (L) al 24' st. In classifica 0 punti per Livorno, 4 per il San Donà. GIRONE B BANCA FARNESE LYONS PIACENZA – AMATORI CATANIA 29-8 (12-3) Marcatori: 18 Mt Rossi; 25 Mt Camero tr Haimona; 40 cp Tonni; II° Tempo: 45 Mt Benelli tr Haimona; 51 Mt Mortali tr Haimona; 58 cp Haimona;: 68 Mt Goosling. Piacenza: Cerbi (55 Andreoli), Casalini, Rossi, Haimona, Chiozza (63 Cobianchi), Montanari, Gaudenzi (63 Ghirardi), Michetti, Barroni (76 Gorra), Benelli, Soffientini (71 Pretusich), Dadati, Mortali (59 Ferri), Camero, Zazzera (76 Parmigiani). All. Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Amatori Catania: Gorgone; Gravagna, Zappalà, Astruc, Leonardi (50 Vinti); Tonni, Goosling, Palmieri; Vasta, Privitera, Mammana (64 Bellini); Gamboa, Delfini (50 Nicolosi), Venturano (60 Ferrara). A disp: Grimaldi, Nicolosi. All. Bernard. Arbitro: Franzoi di Milano. Note: Cartellino giallo: al 13 per Soffientini. ranklin & Marshall Cus Verona – Mirano 1957 22 – 8 (10-3) Marcatori: I°T: 5° meta Belloni (5-0), 11° p. Vassallo (5-3), 25° m. D’Agostino (10-3); II° T.: 7° m. Rampazzo (15-3), 13° m. Durigon (15-8), 35° m. Gasparato t. Bellini (22-8). F & M Cus Verona: Michelini (41° Pizzardo), Furieri R. (70° Lindaver), Pietrogrande, Federzoni, Belloni, Bellini, Mariani, Rampazzo (48° Gasparato), Lorenzetto (70° Spotorno), Pauletti (55° Olivieri), D’Antuono, Braghi, D’Agostino, Neethling (70° Kraus), Cenedese (65° Tassi). A disp.: Doglioli. All. Beretta. Mirano 1957: Lunanova, Ferrulli (70° Anzeliero), Busetto, Bisceglie, Arghirescu, Vassallo, Tomaello, Campagnaro, Dabalà (65° Pasqualetto), Di Muro, Frighetto, Durogon, Vasiliu, Marchetto, Scortegagna. A disp.: Zabbeo, Sebastiani, Mirate, Gallo, Simionato. All. Bot. Arbitro: Schilirò di Catania Giudici di Linea: Di Mauro di Bologna e Rebuschi di Rovigo. Note: giornata grigia, con pioggia e vento per tutto il match. Terreno in buone condizioni. Spettatori 200. Cartellini gialli: Vassallo al 56°. Primo tempo: 10 – 3. Calci: Bellini (Vr) 1/5 (p. 0/1; t. 1/4), Vassallo 1/3 (p. 1/2 , t. 0/1). Punti partita: F & M Cus Vr 5 – Mirano 0. Man of the match: Lunanova MED ITALIA PRO RECCO – CAMMI CALVISANO DOLMEN MEDITALIA PRO RECCO - CAMMI CALVISANO 15-16 PRO RECCO: 15 BATGER, 14 GONZALEZ (20' st Brumana), 13 BECERRA, 12 BISSO, 11 BESIO, 10 ANSALDI, 9 GATTI, 8 SALSI, 7 METALIAJ, 6 BREDA (33' st Tonini), 5 SIMONS, 4 BONFRATE, 3 BRUERA, 2 GALLI (22' st Sciacchitano), 1 CASARETO. All. MANUEL FERRARI CALVISANO: 15 COSTANTINI, 14 LETINIC, 13 SMITH (23' Ravazzolo M.), 12 FRAPORTI, 11 BERGAMO (24' st Ravazzolo C.), 10 GRIFFEN, 9 PALAZZANI, 8 WILLIAMS, 7 SCANFERLA, 6 CANCRO (14' Repetto), 5 DAL MASO, 4 PAGHERA (24' st Podestà), 3 MORELLI, 2 GAVAZZI, 1 VIOLI (30' st Damasco). All. Mckinnel Cartellini gialli: 9' MORELLI, 14' DAL MASO, 6' ST BRUERA Spettatori: 200 SAN GREGORIO CATANIA RUGBY – GLADIATORI SANNITI 62-30 (p.t. 36-16) Marcatori: p.t.: 5’ c.p. Zullo (0-3); 6’ c.p. Pucciariello (3-3); 9’ c.p. Zullo (3-6); 14’ meta Peralta, tr. Pucciariello (10-6); 20’ meta Corolenco, tr. Pucciariello (17-6); 24’ drop Masone (17-9); 27’ meta Molinaro, tr. Zullo (17-16); 33’ meta Peralta, tr. Pucciariello (24-16); 37’ meta S. Sapuppo (29-16); 40’ meta Corolenco, tr. Pucciariello (36-16); s.t.: 11’ meta Catania, tr. Pucciariello (43-16); 16’ meta Bosco, tr. Zullo (43-23); 25’ meta Messina, tr. Pucciariello (50-23); 30’ meta Zullo, tr. Zullo (50-30); 37’ meta Pucciariello (55-30); 40’ + 3’ meta Messina, tr. Pucciariello (62-30). San Gregorio Catania: Faia Pappalardo, Leonardi (1’ s.t. Giobbe), G. Sapuppo, Peralta, Iacono, Pucciariello, Bellaprima (17’ s.t. Messina), Corolenco (26’ s.t. Carbone), S. Sapuppo, Amenta, Dell’Aria (1’ s.t. Arancio), Little (1’ s.t. Taschetta), Colaiuda, Lo Faro (26’ s.t. Vitaliano), Suaria (1’ s.t. Catania). All. Orazio Arancio. Gladiatori Sanniti: Zullo, Molinaro, Piscopo (12’ s.t. Botticello), Petrone, Carone, Masone, Velotti, Passariello (22’ s.t. Cremonesi), Ranieri, Giorgione (7’ s.t. Verdile), Zizza (26’ s.t. Dell’Oste), Valente (17’ p.t. Abbate), De Luca, Bosco, Tenga. All. Fallarino Fossi. Arbitro: Bono (Brescia). Assistenti: D’Amico e Pulpo (Brescia). Note: Giornata soleggiata, temperatura intorno ai 23°C, terreno in buone condizioni. Cartellini gialli: 19’ s.t. Amenta (SG). Spettatori: 250 circa. Punti conquistati: 5-0. NOVACO ALGHERO – FIAMME ORO ROMA 16-23 (11-13) Marcatori: 5 cp Sauan; 25 cp Boarato; 30 Mt Massaro; 34 cp Sauan; 36 Mt Sauan; 38 Mt Merli; II° Tempo. 45 Mt Brandling; 50 Mt Pelliccione tr Boarato; 80 cp Boarato. Alghero: Sauan; Peana A., Lorenzini (50 Capponi), Ferrari, Daga; Kunz, Salis (67 Mariani); Franchin, Spirito (67 Lombardo), Brandaling; Pagani, Paco; Brooks (78 Peana D.), Bersani, Bonetti. All. Nurra. Fiamme Oro: Merli, Mariani, Pelliccione, Massaro, Baldini, Boarato, Martinelli, Pellegrinelli, Moscarda, Maffei, Galluppi, Flammini, Gasparini, Lombardo, Frezza.All. Sven Valsecchi Arbitro: Meanti di Crema. Note: RIVIERA RUGBY – ASTI RUGBY 30-18 (13-11) Marcatori: 6 Drop Pavin; 9 Mt Pavin tr Pavin; 12 cp Peens; 17 Mt garelli; 20 cp pavin; 38 cp Peens; II° Tempo: 45 cp Pavin; 49 Mt Francesio tr Peens; 72 Mt Dalan tr Pavin; 79 Mt Pavin tr Pavin. Riviera: Marconato, Accorsi, Faggin (55 Leaega), Betto, Bado, Pavin, Memo (72 Alessi), Bortolato (79 Palandrani), Dalan, Santinello, Montani (78 Toneatti), Signori, Matteralia, Riato, Frasson. Allenatore: Marzio Innocenti Asti Peens; Lazzarino (77 Leva), Frangione, Calcagno (40 Binello), Sanna (73 Montersino), Francesio; De Meyer, Garelli, Solimeo (77 Valente); Lacatus (50 Knaflitz), Maso, Epifani, Piciaccia, Tejeda (62 Abbatino), Camelliti. All.: Ezio Zucconi. Arbitro: Cason di Rovigo. Note: Cartellini gialli: al 39 per Montani; al 62 per Epifani; al 80 per Knaflitz.

