Serie A: verdetti finali

di Redazione 02/05/2010

L’ultima giornata è stata fatale alla capolista Mantovani Lazio. La sconfitta interna contro il Noceto (12-16) ha fatto scendere i laziali al terzo posto. In virtù del risultato odierno le semifinali titolo saranno San Gregorio – Noceto e Lazio – Mogliano. Mantovani Lazio v Vibu Noceto 12 – 16 (1 – 4) Udine Rugby v Amatori Milano 26 – 30 (2 – 4) Giunti Firenze v Mogliano Rugby 07 – 13 (1 – 4) Livorno v Orved San Donà 14 – 23 (0 – 4) BluGeo Colorno v Zhermack Badia 82 – 21 (5 – 0) Rugby Banco di Brescia v Piacenza 73 – 12 (5 – 0) Classifica: Vibu Noceto punti 84; Mogliano Rugby punti 83; Mantovani Lazio punti 82; Blugeo Colorno 74; Giunti Firenze e Orved San Donà punti 61; Amatori Milano punti 41; Livorno punti 39; Banco di Brescia punti 36; Hafro Design Udine 34; Zhermack Badia 24; Piacenza Rugby* 10. *Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione. ^^^Accedono alla fase semifinali in programma il 9 e 16 maggio 2010: 1 classificata Noceto. 2 classificata Mogliano 3 classificata Lazio 1 classificata girone 2 San Gregorio Catania. Questi gli accoppiamenti: San Gregorio Catania – Vibu Noceto Mantovani Lazio – Mogliano Rugby. Le partite di andata si giocheranno in casa della 1 classificata Girone 2 (san Gregorio) e della 3 classificata Girone 1 (Lazio). Le squadre vincenti del doppio confronto di semifinale saranno promosse direttamente al campionato Eccellenza 2010 /2011. Le due squadre perdenti, invece, disputeranno in campo neutro lo spareggio promozione e la vincente parteciperà al campionato di Eccellenza 2010/2011. La finale titolo è in programma domenica 23 maggio. Accedono ai Play Out la 11 e 12 del Girone 1 e la 3 e 4 del Girone 2. Le partite saranno in gara unica in campo neutro domenica 9 maggio 2010 con il seguente schema: Zhermack badia – Frankling&Marshall Cus Verona Piacenza Rugby – Fiamme Oro Roma. Le squadre vincenti parteciperanno al Girone 1 della Sere A, le perdenti al girone 2 della serie A. Serie A – Girone 2 – XXII giornata – 02.05.10 – ore 15.30 Banca Farnese Lyons Piacenza v Amatori Catania 29 – 08 (5 – 0) Franklin&Marshall Cus Verona v Rugby Mirano 22 – 08 (5 – 0) Med Italia Pro Recco v Cammi Calvisano 15 – 16 (1 – 4) San Gregorio Catania v Gladiatori Sanniti 62 – 30 (5 – 0) Novaco Alghero v Fiamme Oro Roma 16 – 23 (1 – 4) Rugby Riviera v Asti Rugby 30 – 18 (4 – 0) Classifica: San Gregorio Catania punti 85; Cammi Calvisano punti 82; Fiamme Oro Roma punti 73; Franklin&Marshall Cus Verona punti 62; Med Italia Pro Recco punti 56; Banca Farnese Lyons Piacenza punti 54; Rugby Riviera punti 51; Rugby Asti 42; Amatori Catania punti 39; Gladiatori Sanniti 36; Novaco Alghero punti 27; Rugby Mirano 23. Il san Gregorio Catania e il Cammi Calvisano parteciperanno nella stagione 2010 – 2011 al girone 1 del campionato di serie A. Sono retrocesse in Serie B Alghero e Mirano.

