Serie A: XX turno

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2010

Giornata favorevole alla Mantovani Lazio che si porta solitaria in vetta alla classifica. Complice la sconfitta del Colorno a Milano il terzetto di testa ha decisamente allungato. Ora la classifica recita Lazio 76, Noceto 75 e Mogliano 74. Decisivo sarà il match della prossima settimana tra Noceto e Colorno. Nel girone 2 il Calvisano continua la corsa e centra l’ennesima vittoria (42-7 sui sanniti). Due i match non giocati per la cancellazione dei voli aerei. Serie A – Girone 1 – XX giornata – 18.04.10 – ore 15.30 Amatori Milano v BluGeo Colorno   26 – 23  (4 – 1) Orved San Donà v Zhermack Badia   29 – 16  (4 – 0) Giunti Firenze v Vibu Noceto   16 – 20  (1 – 4) Piacenza Rugby v Mogliano Rugby  09 – 34  (0 – 5) Mantovani Lazio v Udine RFC    49 – 20  (5 – 0) Rugby Banco di Brescia v Livorno Rugby    21 – 15  (4 – 1) Classifica: Mantovani Lazio punti 76; Vibu Noceto punti 75; Mogliano Rugby 74; Blugeo Colorno 69; Giunti Firenze 60; Orved San Donà 52; Amatori Milano punti 37; Livorno 35; Banco di Brescia punti 31; Udine Rugby 30;  Zhermack Badia 22; Piacenza Rugby 10. Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione Prossimo turno domenica 25 aprile 2010 Amatori Milano – Mantovani Lazio;  Zhermack Badia – Hafro Desig Udine;  Livorno Rugby – Giunti Firenze; Vibu Noceto – Blugeo Colorno; Paicenza Rugby – Orved San Donà; Marchiol Mogliano – Banco di Brescia. Serie A – Girone 2 – XX giornata – 18.04.10 – ore 15.30 Rugby Riviera v Rugby Mirano  27 – 06  (5 – 0) Med Italia Pro Recco v Fiamme Oro Roma   13 – 17  (1 – 4) Gladiatori Sanniti v Cammi Calvisano   07 – 42  (0 – 5) Novaco Alghero v Banca Farnese Lyons Piacenza   06 – 39  (0 – 5) San Gregorio Catania v Asti Rugby (Rinviata) Franklin&Marshall Cus Verona v Amatori Catania   (Rinviata) Classifica: Cammi Calvisano punti 77; San Gregorio Catania punti 71; Fiamme Oro Roma 68; Med Italia Pro Recco 55; Franklin&Marshall Cus Verona  49; Banca Farnese Lyons Piacenza punti 44; Rugby Riviera punti 43; Rugby Asti 38;  Gladiatori Sanniti 35; Amatori Catania 34; Novaco Alghero punti 26; Rugby Mirano 23. Prossimo Turno domenica 25 aprile 2010 Amatori Catania – Novaco Alghero;  Mirano Rugby – Banca Farnese Lyons Piacenza;  Asti Rugby – Med Italia Pro Recco; Fiamme Oro Roma – Frankling&Marshall Cus Verona; Gradiatori Sanniti – Riviera Rugby; Cammi Calvisano – San Gregorio Catania.
