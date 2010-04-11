Home Federazione Italiana Rugby Serie A: XXI Turno

di Redazione 11/04/2010

Penultimo turno della stagione regolare e il Petrarca Padova allunga. Causa la sconfitta della Mantovani Lazio, i tutti neri allungano in classifica. Ora i punti di vantaggio sulla seconda sono diventati 5. Il Petrarca Padova si aggiudica la gara in trasferta contro la Futura Park Roma per 53-10. La Lazio, invece, incappa nella quinta sconfitta della stagione. A Treviso la Benetton centra il successo per 20-5. Vittorie preziose in chiave semifinali scudetto per Viadana (33-19) sul Calvisano e del Noceto (57-00) al San Donà. VIBU NOCETO – AMATORI SAN DONA’ 57 – 00 (5-0) FUTURA PARK ROMA – PETRARCA PADOVA 10 – 53 (0 – 5) MPS VIADANA – CAMMI CALVISANO 33 – 19 (5 – 0) BENETTON TREVISO – MANTOVANI LAZIO 20 – 05 (4 – 0) RUGGERS TARVISIUM – PLUSVALORE GRAN PARMA 14 – 59 (0 – 5) Riposa: Giunti Firenze. Classifica: Petrarca Padova punti 73; Mantovani Lazio punti 68; Mps Viadana punti 65; Vibu Noceto punti 58; Benetton Treviso punti 55; Cammi Calvisano punti 47; Giunti Firenze punti 44; Futura Park Rugby Roma punti 30; Orved San Donà e Plusvalore Gran Parma punti 25; Ruggers Tarvisium punti 10. PROSSIMO TURNO DOMENICA 18 APRILE 2010 Petrarca Padova – Vibu Noceto; Cammi Calvisano – Ruggers Tarvisium; PlusValore Gran Parma – Benetton Treviso; Amatori San Donà – Giunti Firenze; Mantovani Lazio – Mps Viadana.

