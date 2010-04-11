Loading...

Serie A: XXI Turno

11/04/2010

Penultimo turno della stagione regolare e il  Petrarca Padova allunga. Causa la sconfitta della Mantovani Lazio, i tutti neri allungano in classifica. Ora i punti di vantaggio sulla seconda sono diventati 5. Il Petrarca Padova si aggiudica la gara in trasferta contro la Futura Park Roma per 53-10. La Lazio, invece, incappa nella quinta sconfitta della stagione. A Treviso la Benetton centra il successo per 20-5. Vittorie preziose in chiave  semifinali scudetto per Viadana (33-19) sul Calvisano e del Noceto (57-00) al San Donà. VIBU NOCETO – AMATORI SAN DONA’  57 – 00  (5-0) FUTURA PARK ROMA – PETRARCA PADOVA  10 – 53  (0 – 5) MPS VIADANA – CAMMI CALVISANO   33 – 19  (5 – 0) BENETTON TREVISO – MANTOVANI LAZIO   20 – 05  (4 – 0) RUGGERS TARVISIUM – PLUSVALORE GRAN PARMA   14 – 59  (0 – 5) Riposa: Giunti Firenze. Classifica: Petrarca Padova punti 73; Mantovani Lazio punti 68; Mps Viadana punti 65;  Vibu Noceto punti 58; Benetton Treviso punti 55;  Cammi Calvisano punti 47; Giunti Firenze punti 44;  Futura Park Rugby Roma punti 30; Orved San Donà e  Plusvalore Gran Parma punti 25; Ruggers Tarvisium  punti 10. PROSSIMO TURNO DOMENICA 18 APRILE 2010 Petrarca Padova – Vibu Noceto;  Cammi Calvisano – Ruggers Tarvisium; PlusValore Gran Parma – Benetton Treviso; Amatori San Donà – Giunti Firenze; Mantovani Lazio – Mps Viadana.
