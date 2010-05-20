Home Federazione Italiana Rugby Serie B: arbitri playoff andata

di Redazione 20/05/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note oggi le designazioni arbitrali per il match d’andata dei play-off promozione del Campionato Italiano di Serie B in programma domenica 23 maggio alle ore 15.30: Serie B – play off promozione – andata – 23.05.10 – ore 15.30 Banco di San Giorgio Cus Genova v Modena Rugby arb. Damasco (Napoli) Cosmo Haus Rugby Reggio* v Rugby Grande Milano arb. Marrama (Padova) Roccia Rubano v Rugby Segni arb. Roscini (Milano) Rugby Frascati v RC Valpolicella arb. Castagnoli (Livorno) * Su incarico del presidente della CTF, a seguito della nota del GSN relativa al controllo dell’attività obbligatoria nella quale vengono individuate le società aventi i requisiti per accedere alla fase finale del Campionato in oggetto, così come stabilito dal CF e riportato nel Comunicato federale n. 1 s.s. 2009/10, si conferma che le società partecipanti alla fase finale risultano essere le prime due classificate dei gironi 1, 3 e 4, mentre per il girone 2 - al posto della 2^ classificata Romagna RFC non avente i requisiti, accederanno la 1^ classificata Modena Rugby e la 3^ classificata Cosmo Haus Rugby Reggio, secondo gli accoppiamenti riportati nel Comunicato Federale n.1

