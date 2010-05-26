Serie B: arbitri playoff ritorno
di Redazione
26/05/2010
Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il turno di ritorno dei play-off promozione del Campionato Italiano di Serie B, in programma domenica 30 maggio alle ore 15.30: Serie B – play off – ritorno – 30.05.10 – ore 15.30 Donelli Modena v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Bonacci (Roma) – and. 25-19 (4-1) Rugby Grande Milano v Cosmo Haus Reggio arb. Traversi (Rovigo) – and. 12-27 (0-5) Rugby Segni v Roccia Rubano arb. Castagnoli (Livorno) – and. 11-21 (0-4) RC Valpolicella v Rugby Frascati arb. Dordolo M. (Udine) – and. 20-16 (4-1)
