Serie B: calendario
di Redazione
05/08/2010
Quarantotto squadre ai nastri di partenza il 3 ottobre. In palio quattro promozioni, le finali il 22 e 29 maggio. Roma - La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto questa mattina il calendario del Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2010-2011. Quarantotto le squadre in corsa dal prossimo 3 ottobre per aggiudicarsi le quattro promozioni al Girone B della Serie A. Quattro i gironi da dodici squadre ciascuno. La prima fase che si concluderà, dopo ventidue giornate di gara, l’8 maggio (formula all’italiana e partite di andata e ritorno), decreterà il passaggio di otto squadre - le prime e seconde classificate di ciascun girone - alla fase finale. Le finaliste si affronteranno tra di loro con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno il 22 e 29 maggio, secondo il seguente schema: 2° classificata Girone 1 vs 1° classificata Girone 4 2° classificata Girone 4 vs 1° classificata Girone 1 2° classificata Girone 3 vs 1° classificata Girone 2 2° classificata Girone 2 vs 1° classificata Girone 3 Le vincenti saranno promosse alla serie superiore e disputeranno la stagione successiva inserite nel Girone B della Serie A. La Serie B decreterà otto retrocessioni alla Serie C: l’undicesima e dodicesima classificata di ciascun girone al termine della regular season. Il calendario di Serie B per la stagione 2010-2011 è disponibile nella sezione Campionati Nazionali 2010-2011 raggiungibile dalla home page di www.federugby.it
Articolo Precedente
Aironi, GranDucato e Crociati si contendono la terza Adidas Cup
Articolo Successivo
Calendario Serie A
Redazione