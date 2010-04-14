Loading...

Serie B: designazioni arbitrali

14/04/2010

Di seguito le designazioni arbitrali rese note dal CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, in merito alle gare del 19esimo turno del Campionato di Sere B in calendario il prossimo 18 aprile. SERIE B – GIRONE 1 – XIX TURNO – 18.04..2010 – ore 15.30 RUGBY VARESE - R. LUMEZZANE, arb. Laube (Milano) BANCO SAN GIORNGIO CUS GENOVA - R. ALESSANDRIA, arb. Poggipolini (Bologna) RUGBY GRANDE MILANO - BASSA BRESCIANA LENO, arb. Paterniani (Pesaro) OSPITALETTO CENTRO PROP.R. - BIELLA RUGBY, arb. Sgardiolo (Rovigo) R. LECCO - RUGBY PARABIAGO, arb. Spadoni (Padova) SONDRIO SPORT. RUGBY - AMAT. CAPOTERRA, arb. Franzoi (Venezia) - ore 12.30 SERIE B – GIRONE 2 – XIX TURNO – 18.04..2010 – ore 15.30 ROMAGNA RFC – COSMO HAUS RUGBY REGGIO, arb. Bono (Brescia) VASARI RUGBY AREZZO - RUGBY MANTOVA, arb. Grandi (Ravenna) UNIONE RUGBY BOLOGNESE - UNIONE R. CAPITOLINA, arb. Costantino (Messina) RUGBY VITERBO - FIRENZE RUGBY CLUB, arb. Radetich (Salerno) LIONS AMARANTO - MODENA RUGBY CLUB, arb. Rizzo (Ferrara) CUS PERUGIA RUGBY - PESARO RUGBY, arb. Di Blasio (Napoli) SERIE B – GIRONE 3 – XIX TURNO – 18.04..2010 – ore 15.30 RUGBY BELLUNO - RUGBY FELTRE, arb. Gobbi (Piacenza) CUS PADOVA RUGBY - MONTEBELLUNA R. 1977, arb. Manoni (Anconi) RUGBY PAESE - VALSUGANA RUGBY PD, arb. Stacchi (Brescia) ROCCIA RUBANO RUGBY - RUGBY VILLADOSE, arb. Toselli (Bologna) RUGBY VALPOLICELLA - RUGBY CASALE , arb. Tarlini (Firenze) RUGGERS TARVISIUM - RUGBY BASSANO, arb. Russo (Milano) SERIE B – GIRONE 4 – XIX TURNO – 18.04..2010 – ore 15.30 POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. - AVEZZANO RUGBY, arb. Massa (Roma) AMAT.NAPOLI RUGBY - CUS ROMA RUGBY, arb.  Armanini (Padova) – ore 14.00 SALENTO 12 R. TREPUZZI - RUGBY FC SEGNI, arb. Cappello (Ragusa) – ore 12.00 COLLEFERRO RUGBY - MILAZZO RUGBY, arb. Valeri (L’Aquila) PALERMO R. CLUB 2005 - RUGBY FRASCATI, arb. De Martino (Napoli) PRIMAVERA RUGBY - AP PARTENOPE RUGBY, arb. Stevanato (Venezia) ﻿
