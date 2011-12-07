SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI IX GIORNATA
di Redazione
07/12/2011
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI IX GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del Campionato Italiano di Serie B in programma domenica 11 dicembre alle ore 14.30. Serie B – Girone A – IX giornata - 11.12.11 – ore 14.30 Rugby Rovato v Bef&D Torino arb. Grandi (Ravenna) Cesin Cus Torino v Alessandria arb. Galante (Varese) Rugby Sondrio v ASR Lecco arb. Ciaramella (Milano) Biella Rugby v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Russo (Milano) Asti Rugby v ASR Lumezzane arb. Toselli (Bologna) Serie B – Girone B – IX giornata - 11.12.11 – ore 14.30 Amatori Parma v Liomatic Cus Perugia arb. Meconi (Roma) Imola Rugby v UR Bolognese arb. Rossi (Piacenza) Civitavecchia Centumcellae v Pesaro arb. Pacciani (Firenze) UR Prato Sesto v Rugby Noceto arb. Di Blasio (Napoli) Rugby Colorno UR Tirreno arb. Stevanato (Rovigo) Vasari Arezzo v Piacenza Rugby arb. Salierno (Napoli) Serie B – Girone C – IX giornata - 11.12.11 – ore 14.30 Cus Ferrara v Fulviatour Villadose arb. Pretoriani (Milano) Villorba Rugby v Rugby Belluno arb. Poluzzi (Reggio Emilia) Rangers Vicenza v Valsugana Padova arb. Zimei (Zimei) Rugby Mirano v Ruggers Tarvisium arb. Rizzo (Ferrara) Rugby Casale v Jesolo Rugby arb. Lavezzo (Rovigo) Cus Padova v Rugby Mantova arb. Chiarioni (Perugia) Serie B – Girone D – IX giornata - 11.12.11 – ore 14.30 Colleferro Rugby v Partenope Rugby arb. Dellino (Bari) Arieti Rieti v Neroniana Anzio arb. Onori (Roma) San Giorgio Reggio Calabria v Amatori Messina arb. Carrera (Roma) Primavera Rugby v Frascati Rugby arb. Marchese (Catania) Gran Sasso v Cus Roma arb. Tarlini (Firenze) Palermo RC v Point Bet Segni arb. Pecorario (Prato)
Articolo Precedente
ITALIA U20, LA SELEZIONE AZZURRA BATTUTA 10-17 DAI FRANCESI A LIVORNO
Articolo Successivo
INIZIATIVE PER I TIFOSI
Redazione