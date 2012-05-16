Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI PLAY-OFF DI ANDATA

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI PLAY-OFF DI ANDATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare d’andata dei play-off del Campionato Italiano di Serie B, in programma domenica 20 maggio alle ore 15.30: Serie B – Play-off promozione – andata – 20.05.12 – ore 15.30 Cesin Cus Torino v Cus Padova arb. Pennè (Milano) Rugby Colorno v Gran Sasso Rugby arb. Blessano (Treviso) Rangers Vicenza v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Bertelli (Brescia) Palermo Rugby v Amatori Parma arb. Mancini (Frascati) Le gare di ritorno, che determineranno la promozione in Serie A, sono in programma domenica 27 maggio alle ore 15.30.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

DESIGNAZIONI ARBITRALI QUARTO TURNO

Articolo Successivo

DOPO LA RINUNCIA DI DOLCETTO LA FEMI-CZ VEA RRD CERCA UN DIRETTORE SPORTIVO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019