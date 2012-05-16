SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI PLAY-OFF DI ANDATA
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI PLAY-OFF DI ANDATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare d’andata dei play-off del Campionato Italiano di Serie B, in programma domenica 20 maggio alle ore 15.30: Serie B – Play-off promozione – andata – 20.05.12 – ore 15.30 Cesin Cus Torino v Cus Padova arb. Pennè (Milano) Rugby Colorno v Gran Sasso Rugby arb. Blessano (Treviso) Rangers Vicenza v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Bertelli (Brescia) Palermo Rugby v Amatori Parma arb. Mancini (Frascati) Le gare di ritorno, che determineranno la promozione in Serie A, sono in programma domenica 27 maggio alle ore 15.30.
