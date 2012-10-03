SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI PRIMA GIORNATA
di Redazione
03/10/2012
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI PRIMA GIORNATA Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica prossima, 7 ottobre. SERIE B – GIRONE 1 – I TURNO - 7.10.2012 – ore 15.30 RUGBY GRANDE MILANO - ASTI RUGBY 1981, arb. Armanini (Parma) *R. SONDRIO SOC COOP. DIL - CUS GENOVA RUGBY, arb. Palladino (Torino) *cambio campo: si gioca al Comunale di Sorico BIELLA RUGBY - RUGBY UNION 96, arb. Rossi (Piacenza) RUGBY ROVATO - R. LECCO, arb. Galante (Varese) RUGBY PARABIAGO - RUGBY MILANO, arb. Rinaldi (Modena) ASS.POL.DIL.R.ALESSANDRIA - BEFeD VII RUGBY TORINO, arb. Dabusti (Milano) SERIE B – GIRONE 2 – I TURNO - 7.10.2012 – ore 15.30 FIRENZE RUGBY CLUB - PESARO RUGBY, arb. Onori (Artena, Roma) AS UNION RUGBY TIRRENO - LIVORNO RUGBY, arb. Meconi (Roma) RUGBY VITERBO - RENO RUGBY BOLOGNA, arb. Cerino (Napoli) U.RUGBY PRATO SESTO - R.C. EMERGENTI CECINA, arb. Ruta (Piacenza) PIACENZA RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Ciaramella (Milano) CUS PERUGIA RUGBY - R. NOCETO FC SOC.COOP. , arb. Salierno (Napoli) SERIE B – GIRONE 3 – I TURNO - 7.10.2012 – ore 15.30 R. VILLADOSE 76 - LYONS R.VENEZIAMESTRE, arb. Di Nardo (San Benedetto del Tronto, AP) RUGBY CASALE - JESOLO RUGBY, arb. Bono (Brescia) RUGGERS TARVISIUM - RUGBY BASSANO, arb. Guerzoni (Ferrara) RUGBY MIRANO 1957 - RUGBY CONEGLIANO, arb. Grandi (Ravenna) R. BASSA BRESCIANA LENO – TXT CUS FERRARA RUGBY, arb. Pezzano (Torino) VALSUGANA R. PADOVA - VILLORBA RUGBY, arb. Pecorario (Prato) SERIE B – GIRONE 4 – I TURNO - 7.10.2012 – ore 15.30 ARIETI R. RIETI - CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE, arb. Schipani (Benevento) R. CITTA' DI FRASCATI - RUGBY FC SEGNI, arb. Costantino (Messina) POL. AM. RUGBY MESSINA - PRIMAVERA RUGBY, arb. De Martino (Napoli) COLLEFERRO R.1965 - ASD GRAN SASSO RUGBY, arb. Gargiulo (Napoli) S.GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - RUGBY BENEVENTO, arb. Dellino (Bari) PARTENOPE RUGBY - CUS ROMA RUGBY, Di Febo (L’Aquila)
Redazione