SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUATTORDICESIMA GIORNATA
di Redazione
13/02/2013
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 17 febbraio. SERIE B – GIRONE 1 – XIV TURNO – 17.02.2013 - ORE 14:30 RUGBY LECCO - RUGBY GRANDE MILANO arb. Righetti(San Pietro Incariano, VR) VII° RUGBY TORINO - ASTI RUGBY 1981 arb. Bucci (Noceto, PR) RUGBY MILANO - RUGBY SONDRIO arb. Paroni (Calcinato, BS) RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB arb. Trentin (Merate, LC) C.U.S GENOVA RUGBY - RUGBY ROVATO arb. Poluzzi (Reggio Emilia) RUGBY UNION 96 - RUGBY PARABIAGO arb. Savio (Almese, TO) SERIE B – GIRONE 2 – XIV TURNO – 17.02.2013 - ORE 14:30 RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - FIRENZE RUGBY CLUB arb. Lasagni (Arezzo) RUGBY NOCETO - PESARO RUGBY arb. Palladino (Moncalieri, TO) VASARI RUGBY AREZZO - UNION RUGBY TIRRENO arb. Di Febo (L’Aquila) C.U.S. PERUGIA RUGBY - RUGBY VITERBO arb. Onori (Artena, RM) LIVORNO RUGBY - UNIONE RUGBY PRATO SESTO arb. Meconi (Frascati, Rm) RENO RUGBY BOLOGNA - PIACENZA RUGBY arb. Guerzoni (Ferrara) SERIE B – GIRONE 3 – XIV TURNO – 17.02.2013 - ORE 14:30 RUGBY CONEGLIANO - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 arb. Toselli (Bazzano, BO) VILLORBA RUGBY - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE arb. Russo (Milano) CUS FERRARA RUGBY - RUGBY CASALE arb. Tarlini (Sesto Fiorentino, FI) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGGERS TARVISIUM arb. Traversi (Costa di Rovivo, RO) JESOLO RUGBY - RUGBY MIRANO 1957 arb. Ciaramella (Cerro Maggiore, MI) RUGBY BASSANO - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO arb. Zimei (Roma) SERIE B – GIRONE 4 – XIV TURNO – 17.02.2013 - ORE 14:30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - COLLEFERRO RUGBY 1965 arb. Masini (Santa Marinella, RM) ARIETI RUGBY RIETI - PARTENOPE RUGBY arb. Paterniani (Pesaro) *RUGBY F.C. SEGNI - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA arb. Salierno (Napoli) *la partita si disputerà alle ore 11:30 PRIMAVERA RUGBY - C.U.S. ROMA RUGBY arb. Marchese (Catania) * GRAN SASSO RUGBY - RUGBY CITTA' DI FRASCATI arb. Liccardi (Roma) *la partita di disputerà al campo “Comunale di Paganica”, Via Onna (Paganica) PARTENOPE RUGBY - AMATORI RUGBY MESSINA arb. Dellino (Bari Santo Spirito, BA) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
