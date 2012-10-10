Home Senza categoria SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA

10/10/2012

TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Trofeo Eccellenza, al via tra sabato 13 e domenica 14 ottobre. La terza edizione del Trofeo, riservato alle otto formazioni del massimo campionato non impegnate nell’Amlin Challenge Cup, prevede due gironi da quattro su base territoriale con incontri di andata e ritorno e finale il 24 febbraio 2013 tra le prime classificate di ciascuna pool. Nella prima edizione 2011 il successo era andato alla Futura Park Rugby Roma, nella passata stagione al Cammi Calvisano poi laureatosi anche Campione d’Italia. Queste le designazioni arbitrali del primo turno: Trofeo Eccellenza – Girone A – I giornata – 14.10.12 – ore 16.00 M-Three San Donà v Petrarca Padova arb. Rizzo (Ferrara) Rugby Viadana v Crociati Parma arb. Tomò (Roma) Trofeo Eccellenza – Girone B – I giornata – 14.10.12 – ore 16.00 Fiamme Oro Roma v Mantovani Lazio arb. Bertelli (Ferrara) – sabato 13, ore 16 Rugby Reggio v L’Aquila Rugby arb. Roscini (Livorno)

