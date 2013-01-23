SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI TREDICESIMA GIORNATA
23/01/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 27 gennaio 2013. SERIE B – GIRONE 1 – XIII TURNO – 27.1.2013 RUGBY GRANDE MILANO – RUGBY UNION 96 arb. Pezzano (Torino) RUGBY SONDRIO – ASTI RUGBY 1981 arb. Bruschetta (Catania) BIELLA RUGBY CLUB – C.U.S. GENOVA RUGBY arb. Bono (Coccaglio, Brescia) RUGBY ROVATO – VII° RUGBY TORINO arb. Zimei (Roma) – la partita è rinviata al 24 febbraio 2013 RUGBY PARABIAGO – RUGBY LECCO arb. Palladino (Moncalieri, Torino) ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA – RUGBY MILANO arb. Rossi (Piacenza) SERIE B – GIRONE 2 – XIII TURNO – 27.1.2013 FIRENZE RUGBY CLUB – RENO RUGBY BOLOGNA arb. Di Febo (L'Aquila) – la partita si disputerà presso il campo in Via del Cavallaccio, San Bortolo a Cintoia (Firenze) UNION RUGBY TIRRENO – PESARO RUGBY arb. Acciari (Perugia) RUGBY VITERBO – LIVORNO RUGBY arb. Giannattasio (Baronissi, Salerno) UNIONE RUGBY PRATO SESTO – RUGBY NOCETO arb. Schipani (Montesarchio, Benevento) PIACENZA RUGBY – RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA arb. Guastini (Prato) C.U.S. PERUGIA RUGBY – VASARI RUGBY AREZZO arb. Gargiulo (Torre del Greco, Napoli) SERIE B – GIRONE 3 – XIII TURNO – 27.1.2013 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 – B.B.M. RUGBY BASSANO arb. Navarra (Trieste) DOPLA RUGBY CASALE – LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE arb. Sgardiolo (Rovigo) RUGGERS TARVISIUM – JESOLO RUGBY arb. Paroni (Calcinato, Brescia) RUGBY MIRANO 1957 – VILLORBA RUGBY arb. Poluzzi (Reggio Emilia) RUGBY BASSA BRESCIANA LENO – RUGBY CONEGLIANO arb. Grandi (Solarolo, Ravenna) VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD – TXT CUS FERRARA RUGBY arb. Galante (Venegono Superiore, Varese) SERIE B – GIRONE 4 – XIII TURNO – 27.1.2013 POL. AMATORI RUGBY MESSINA – CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE arb. Salierno (Napoli) ARIETI RUGBY RIETI – RUGBY F.C. SEGNI arb. Ruta (Perugia) RUGBY CITTA' DI FRASCATI – PRIMAVERA RUGBY arb. Di Nardo (L'Aquila) PARTENOPE RUGBY – GRAN SASSO RUGBY arb. Tomò (Albano Laziale, Roma) COLLEFERRO RUGBY 1965 – MIWA ENERGIA BENEVENTO arb. Tarlini (Sesto Fiorentino, Firenze) HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA – C.U.S. ROMA RUGBY arb. Costantino (Messina)
