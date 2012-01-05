SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XI TURNO
www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 05.01.2012 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 gennaio 2012 ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XI TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per lâundicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica prossima, 8 gennaio. SERIE B â GIRONE 1 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 RUGBY ROVATO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Stevanato (Rovigo) RUGBY PARABIAGO - BEFeD VII Rugby TORINO, arb. Toselli (Bologna) RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY ALESSANDRIA, arb. Grandi (Ravenna) RUGBY LECCO - RUGBY LUMEZZANE, arb. Pacciani (Prato) CESIN CUS TORINO - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA, arb. Bono (Brescia) Riposa: ASTI RUGBY 1981 SERIE B â GIRONE 2 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 AMAT. PARMA RUGBY - RUGBY COLORNO, arb. Marrama (Padova) AUTOSICA IMOLA RUGBY - LIOMATIC CUS PERUGIA, arb. Paroni (Brescia) U. R. PRATO SESTO - PIERANTONI RUGBY PESARO, arb. Pretoriani (Milano) RUGBY NOCETO - PIACENZA RUGBY 1947, arb. Pecorario (Prato) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Marchese (Catania) VASARI RUGBY AREZZO - UNIONE R. BOLOGNESE, arb. Funari (Roma) SERIE B â GIRONE 3 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 TXT CUS FERRARA - DOPLA RUGBY CASALE, arb. Schipani (Benevento) VILLORBA RUGBY - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976, arb. Savio (Torino) RUGBY MIRANO 1957- VALSUGANA R. PADOVA, arb. Galante (Varese) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - DAK RUGBY MANTOVA, arb. Guastini (Prato) RANGERS RUGBY VICENZA - JESOLO RUGBY, arb. Poluzzi (Reggio Emilia) CUS PADOVA - RUGBY BELLUNO, arb. Rossi (Piacenza) SERIE B â GIRONE 4 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 COLLEFERRO R.1965 - GRAN SASSO RUGBY, arb. Salierno (Napoli) ARIETI R. RIETI - PARTENOPE RUGBY, arb. Lasagni (Arezzo) PRIMAVERA RUGBY - AMAT. R. MESSINA, arb. Gargiulo (Napoli) FRASCATI MINI R. 2001 - POINT BET RUGBY FC SEGN, arb. Di Febo (LâAquila) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - CUS ROMA, arb. SchilirÃ² (Catania) *PALERMO R. CLUB 2005 - NERONIANA ANZIO * annullata a seguito del ritiro dal Campionato Nazionale di Serie B della societÃ Neroniana Rugby Anzio asd
