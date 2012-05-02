SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII GIORNATA
di Redazione
02/05/2012
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiduesima ed ultima giornata di stagione regolare del Campionato Italiano di Serie B, in programma domenica 6 maggio alle ore 15.30. Serie B – Girone A – XXII giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Biella Rugby v Rugby Rovato arb. Dabusti (Milano) BEF&D Torino v Parabiago arb. Puglisi (Catania) APD Alessandria v Rugby Sondrio arb. Merendino (Parma) ASR Lumezzane v ASR Lecco arb. Paluzzi (Roma) – sabato 5.5, ore 19 Banco di San Giorgio Cus Genova v Cesin Cus Torino arb. Armanini (Parma) Serie B – Girone B – XXII giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Colorno v Amatori Parma arb. Rossi (Piacenza) Liomatic Cus Perugia v Imola Rugby arb. Campobasso (Ancona) Pesaro Rugby v UR Prato-Sesto arb. Damasco (Napoli) – sabato 5.5, ore 17 Piacenza Rugby v Noceto arb. Paroni (Brescia) – sabato 5.5, ore 19.00 UR Tirreno v Civitavecchia Centumcellae arb. Toselli (Bologna) UR Bolognese v Vasari Arezzo arb. Marchese (Catania) Serie B – Girone C – XXII giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Rugby Casale v Cus Ferrara arb. Stacchi (Brescia) FulviaTour Villadose v Villorba Rugby arb. Lasagni (Arezzo) Valsugana Padova v Rugby Mirano arb. Pacciani (Prato) Rugby Mantova v Ruggers Tarvisium arb. Pecorario (L’Aquila) Jesolo Rugby v Rangers Vicenza arb. Sgardiolo (Rovigo) – sabato 5.5, ore 17.30 Rugby Belluno v Cus Padova arb. Stevanato (Verona) Serie B – Girone D – XXII giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Gran Sasso v Colleferro arb. Paterniani (Pesaro) Partenope v Arieti Rieti arb. Massa (Roma) Amatori Messina v Primavera Rugby arb. Bertelli (Brescia) Point Bet Segni v Frascati Mini Rugby arb. Belvedere (Roma) Cus Roma v San Giorgio Reggio Calabria arb. Mazza (Napoli)
Articolo Precedente
Asd Frascati Mini Rugby 2001, l
Articolo Successivo
U20 ED U16, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA FASI FINALI
Redazione