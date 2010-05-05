Home Federazione Italiana Rugby Serie B: designazioni arbitrali XXII turno

di Redazione 05/05/2010

Di seguito le designazioni arbitrali rese note dal CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, in merito alle gare della 22esima giornata del Campionato di Sere B in calendario il prossimo 9 maggio. SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 1 - 9.05.2010 – ORE 15.30 *RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY VARESE, arb. Schilirò (Catania) *Inversione campo si gioca a Varese. BIELLA RUGBY – BANCO SAN GIORGIO GENOVA, arb. Merendino (Parma) BASSA BRESCIANA LENO - SONDRIO SPORT. RUGBY, arb. Meanti (Crema) R. LUMEZZANE - RUGBY PARABIAGO, arb. Smiraldi (Torino) ASS.POL.DIL.R. ALESSANDRIA - R. LECCO, arb. Nugnes (Brescia) AMAT. CAPOTERRA -OSPITALETTO CENTRO PROP.R. , arb. Vivarini (Padova)– ore 11.30 Classifica: Rugby Milano punti 93; Cus Genova punti 86; Sondrio punti 77; Capoterra punti 68; Lecco punti 65; Biella punti 51; Varese punti 36; Ospitaletto punti 34; Alessandria punti 33; Lumezzane punti 29; Bassa Bresciana punti 26; Parabiago punti 15. **** Lumezzane 4 (quattro) punti di penalizzazione. SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 2 - 9.05.2010 – ORE 15.30 UNIONE RUGBY BOLOGNESE - ROMAGNA RFC, arb. Cusano (Vicenza) FIRENZE RUGBY CLUB - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Sandri (Trieste) UNIONE R. CAPITOLINA - CUS PERUGIA RUGBY, arb. Radetich (Napoli) COSMO HAUS RUGBY REGGIO - MODENA RUGBY CLUB, arb. Carrera (Roma) *RUGBY MANTOVA - LIONS AMARANTO, arb. Toselli (Bologna) *Inversione di campo: si gioca a Livorno PESARO RUGBY - RUGBY VITERBO, arb. Di Blasio (Napoli) Classifica: Modena punti 97; Romagna RFC e Cosmo Haus Rugby Reggio punti 86; Capitolina punti 60; Mantova punti 59; Cus Perugia punti 45; Unione Bolognese punti 44;Pesaro punti 38; Arezzo punti 37; Lions Amaranto Livorno punti 23; Viterbo punti 18; Firenze punti 9. **** Viterbo e Capitolina 4 punti di penalizzazione. SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 3 - 9.05.2010 – ORE 15.30 RUGBY PAESE - RUGBY BELLUNO, arb. Ruta (Perugia) FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - CUS PADOVA RUGBY, arb. Liperini (Livorno) VALSUGANA RUGBY PD - RUGGERS TARVISIUM, arb. Pacciani (Prato) RUGBY FELTRE - UGBY CASALE , arb. Tomò (Roma) MONTEBELLUNA R. 1977 - RUGBY VALPOLICELLA, arb. Armanini (Noceto, PR) RUGBY BASSANO - ROCCIA RUBANO RUGBY, arb. Bertelli (Brescia) Classifica: Valpolicella punti 86; Cus Padova punti 77;Roccia Rubano punti 76; Villadose punti 62; Paese e Casale punti 59;Ruggers Tarvisium punti 37;Bassano punti 36; Montebelluna e Belluno punti 33; Valsugana punti 26;Feltre punti 12. **** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione. La partita Valsugana – Valpolicella non è stata omologata dal Giudice Sportivo FIR in attesa di accertamenti arbitrali. La classifica non tiene conto pertanto della gara. SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 4 - 9.05.2010 – ORE 15.30 SALENTO 12 R. TREPUZZI - POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. , arb.Dellino (Bari) - ore 11.00 MILAZZO RUGBY - AMAT.NAPOLI RUGBY, arb. Proietti (Roma) – ore 11.30 RUGBY FC SEGNI - PRIMAVERA RUGBY, arb. Muscio (Prato) AVEZZANO RUGBY - RUGBY FRASCATI SSD, arb. Bono (Brescia) CUS ROMA RUGBY - PALERMO R. CLUB 2005, arb. Manoni (Ancona) - ore 14.30 AP PARTENOPE RUGBY - COLLEFERRO RUGBY, arb. Grillo (Rieti) Classifica: Segni punti 95; Avezzano punti 85; Frascati punti 82; Palermo punti 73; Cus Roma punti 53; Partenope Napoli punti 51; Colleferro punti 50;Avezzano Accademia punti 38; Trepuzzi Salento punti 29;Primavera punti 24;Milazzo punti 17; Amatori Napoli punti 2. ****Milazzo e Primavera 4 (quattro) punti di penalizzazione.

