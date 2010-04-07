Serie B: designazioni arbitrali
di Redazione
07/04/2010
Di seguito le designazioni arbitrali rese note dal CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, in merito alle gare del 18esimo turno del Campionato di Sere B in calendario il prossimo 11 aprile. SERIE B – GIRONE 1 – XVIII TURNO – 11.04.2010 - ore 15.30 BASSA BRESCIANA LENO - ASD RUGBY VARESE, arb. Poluzzi (Reggio Emilia) RUGBY PARABIAGO ASD - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA, arb. Nugnes (Brescia) ASD BIELLA RUGBY - ASS.POL.DIL.R. ALESSANDRIA, arb. Roscini (Milano) RUGBY GRANDE MILANO - ASD AMAT. CAPOTERRA, arb. Belvedere (Roma) ASD R. LUMEZZANE - ASD R. LECCO, arb. Picciariello (Milano) SONDRIO SPORT. RUGBY - OSPITALETTO CENTRO PROP.R. , arb. Meconi (Roma) Classifica: Rugby Milano punti 77; Genova punti 71; Sondrio punti 62; Capoterra punti 59; Lecco punti 47; Biella punti 43; Lumezzane e Varese punti 27; Alessandria punti 26; Ospitaletto punti 25; Bassa Bresciana punti 22; Parabiago punti 14. ***Lumezzane 4 (quattro) punti di penalizzazione. SERIE B – GIRONE 2 – XVIII TURNO - 11.04.2010 – ore 15.30 UNIONE R. CAPITOLINA - ROMAGNA RFC, arb. Sgardiolo (Rovigo) MODENA RUGBY CLUB - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Ciaramella (Milano) FIRENZE RUGBY CLUB - RUGBY MANTOVA ASD, arb. Valeri (L’Aquila) ASD PESARO RUGBY - UNIONE RUGBY BOLOGNESE, arb. Dellino (Bari) COSMO HAUS RUGBY REGGIO - LIONS AMARANTO, arb. Grillo (Rieti) CUS PERUGIA RUGBY - RUGBY VITERBO, arb. Mariotti (Ferrara) Classifica: Modena punti 77; Romagna RFC punti 72; Cosmo Haus Rugby Reggio punti 67; Capitolina e Mantova punti 47; Unione Bolognese punti 38; Cus Perugia punti 36; Pesaro punti 32; Arezzo punti 27; Lions Amaranto Livorno punti 18; Viterbo punti 11; Firenze punti 9. ****Viterbo e Capitolina 4 punti di penalizzazione. SERIE B – GIRONE 3 – XVIII TURNO – 11.04.2010 - ore 15.30 VALSUGANA RUGBY PD - ASD RUGBY BELLUNO, arb. Sandri (Trieste) RUGBY CASALE - CUS PADOVA RUGBY, arb. Massa (Roma) RUGBY VILLADOSE - MONTEBELLUNA R. 1977, arb. Ruta (Perugia) RUGBY BASSANO - RUGBY PAESE, arb. Vassallo (Genova) ASD RUGBY FELTRE - RUGBY VALPOLICELLA, arb. Carrera (Roma) RUGGERS TARVISIUM - ROCCIA RUBANO RUGBY, arb. Funari (Roma) Classifica: Valpolicella punti 71; Padova punti 61; Roccia Rubano punti 58; Villadose punti 51; Casale punti 46; Paese punti 45; Bassano punti 35; Montebelluna punti 31; Ruggers Tarvisium punti 27; Valsugana punti 22; Belluno punti 21; Feltre punti 12. *** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione. SERIE B – GIRONE 4 – XVIII TURNO – 11.04.2010 - ore 15.30 RUGBY FC SEGNI - POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. , arb. Mazza (Napoli) ORIENTA FRASCATI SSD - AMAT.NAPOLI RUGBY, arb. Lasagni (Arezzo) APD MILAZZO RUGBY - ASD CUS ROMA RUGBY, arb. Gargiulo (Napoli) – ore 13.00 AP PARTENOPE RUGBY - SALENTO 12 R. TREPUZZI, arb. Muscio (Prato)– ore 16.00 AVEZZANO RUGBY - PALERMO R. CLUB 2005, arb. Bonacci (Roma) – ore 14.00 PRIMAVERA RUGBY - COLLEFERRO RUGBY UFC, arb. Toselli (Bologna) Classifica: Segni punti 76; Palermo punti 68; Avezzano punti 66; Frascati punti 63; Colleferro punti 44; CUS Roma punti 43; Partenope Napoli punti 41; Avezzano Accademia punti 34; Tripuzi punti 22; Primavera punti 19; Milazzo punti 11; Amatori Napoli punti 0 ****Milazzo 4 (quattro) punti di penalizzazione.
Articolo Precedente
Serie A femminile: playoff
Articolo Successivo
Un summit per discutere del futuro del Super 10
Redazione