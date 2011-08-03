Home Senza categoria SERIE B, IL CALENDARIO 2011/2012

di Redazione 03/08/2011

[gallery] SERIE B, IL CALENDARIO 2011/2012 Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2011/2012, al via domenica 2 ottobre alle ore 15.30. Quarantotto le squadre ai nastri di partenza, divise in quattro gironi da dodici ciascuno. La formula del campionato prevede una stagione regolare con incontri di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Al termine della stagione regolare le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai play-off che determineranno le quattro promozioni nella Serie A 2012/2013. I play-off promozione, con partite di andata e ritorno il 20 e 27 maggio, si disputeranno secondo il seguente schema: 2° classificata Girone A v 1° classificata Girone C 2° classificata Girone B v 1° classificata Girone D 2° classificata Girone C v 1° classificata Girone A 2° classificata Girone D v 1° classificata Girone B Le vincenti del doppio confronto di play-off saranno promosse nel Girone B della Serie A 2012/2013. Le squadre che, al termine della stagione regolare, risulteranno classificate all’undicesimo e dodicesimo posto di ciascun girone retrocederanno nella Serie C 2012/2013. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE B 2011/2012 Di seguito la prima giornata di ciascuno dei quattro gironi, in programma il 2 ottobre alle ore 15.30: GIRONE A I giornata Rugby Rovato v Rugby Parabiago Rugby Alessandria v Rugby Lecco VII Rugby Torino v Rugby Sondrio Biella Rugby v Asti Rugby Cus Genova v ASR Lumezzane Amatori Milano 2008 v Cesin Cus Torino GIRONE B I giornata Amatori Parma v Imola Rugby Pesaro Rugby v Rugby Noceto Cus Perugia v Prato-Sesto Rugby Colorno v Vasari Arezzo UR Tirreno v Piacenza Rugby UR Bolognese v Civitavecchia Centumcellae GIRONE C I giornata Cus Ferrara v Villorba Rugby Valsugana Padova v Ruggers Tarvisium ASR Villadose v Rugby Mirano 1957 Rugby Casale v Cus Padova Jesolo Rugby v Rugby Mantova ASR Belluno v Rugby Vicenza GIRONE D I giornata Colleferro Rugby v Rugby Rieti Amatori Messina v Rugby Frascati Partenope Rugby v Primavera Rugby Gran Sasso Rugby v Palermo 2005 Cus Roma v Rugby Segni Neroniana Anzio v San Giorgio Reggio Calabria

