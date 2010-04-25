Serie B: risultati XX
di Redazione
25/04/2010
SERIE B – GIRONE 1 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 BIELLA RUGBY - RUGBY VARESE 33 – 14 (5 – 0) AMAT. CAPOTERRA - CUS GENOVA 15 – 13 (4 – 1) BASSA BRESCIANA LENO - R. LECCO 22 – 31 (1 – 5) RUGBY PARABIAGO - SONDRIO SPORT. RUGBY 17 – 31 (0 – 5) R. ALESSANDRIA - RUGBY GRANDE MILANO 03 – 58 (0 – 5) R. LUMEZZANE - OSPITALETTO CENTRO PROP.R. 08 – 16 (0 – 4) Classifica: Rugby Milano punti 92; Cus Genova punti 82; Sondrio punti 72; Capoterra punti 63; Lecco punti 61; Biella punti 51; Varese punti 36; Ospitaletto punti 34; Lumezzane punti 29; Alessandria punti 28; Bassa Bresciana punti 23; Parabiago punti 15. ***Lumezzane 4 (quattro) punti di penalizzazione. Cus Genova, Sondrio, Capoterra e Lumezzane una gara da recuperare.
SERIE B – GIRONE 2 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 FIRENZE RUGBY CLUB – ROMAGNA 00 - 35 (0 – 5) PESARO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO 16 – 10 (4 – 1) ALMAVIVA R. CAPITOLINA - LIONS AMARANTO LIVORNO 53 – 14 (5 – 0) MODENA RUGBY CLUB – CUS PERUGIA 72 – 00 (5 – 0) RUGBY MANTOVA ASD - UNIONE RUGBY BOLOGNESE 42 – 03 (5 – 0) COSMO HAUS RUGBY REGGIO - RUGBY VITERBO 38 – 03 (5 – 0) Classifica: Modena punti 92; Romagna RFC e Cosmo Haus Rugby Reggio punti 82; Mantova punti 58; Capitolina punti 56; Cus Perugia punti 44; Unione Bolognese punti 43; Pesaro punti 38; Arezzo punti 33; Lions Amaranto Livorno punti 18; Viterbo punti 17; Firenze punti 9. ****Viterbo e Capitolina 4 punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 3 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 RUGBY VILLADOSE - RUGBY BELLUNO 31- 24 (5 – 2) RUGBY BASSANO - CUS PADOVA RUGBY 12 – 27 (0 – 5) RUGBY CASALE - RUGGERS TARVISIUM 23 – 20 (4 – 1) MONTEBELLUNA R. 1977 - RUGBY PAESE 13 – 18 (1 – 4) RUGBY FELTRE - ROCCIA RUBANO RUGBY 03 – 31 (0 – 5) VALSUGANA RUGBY PD -RUGBY VALPOLICELLA inizio ore 17.30 Classifica: Valpolicella punti 81; Cus Padova punti 72; Roccia Rubano punti 71; Villadose punti 61; Paese punti 59; Casale punti 54; Bassano punti 36; Ruggers Tarvisium punti 33; Montebelluna punti 32; Belluno punti 29; Valsugana punti 26; Feltre punti 12. *** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 4 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 MILAZZO RUGBY - POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. 18 – 03 (4 – 0) PARTENOPE RUGBY - AMAT.NAPOLI RUGBY 37 – 09 (5 – 0) RUGBY FC SEGNI - PALERMO R. CLUB 31 – 07 (5 – 0) RUGBY FRASCATI - PRIMAVERA RUGBY 31 – 00 (5 – 0) CUS ROMA RUGBY - SALENTO 12 R. TREPUZZI 41 – 22 (5 – 1) AVEZZANO RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 31 – 10 (5 – 0) Classifica: Segni punti 91; Avezzano punti 80; Frascati punti 77; Palermo punti 68; Cus Roma punti 52; Partenope Napoli punti 51; Colleferro punti 50; Avezzano Accademia punti 34; Tripuzi Salento punti 24; Primavera punti 23; Milazzo punti 17; Amatori Napoli punti 2. ****Milazzo e Primavera 4 (quattro) punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 2 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 FIRENZE RUGBY CLUB – ROMAGNA 00 - 35 (0 – 5) PESARO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO 16 – 10 (4 – 1) ALMAVIVA R. CAPITOLINA - LIONS AMARANTO LIVORNO 53 – 14 (5 – 0) MODENA RUGBY CLUB – CUS PERUGIA 72 – 00 (5 – 0) RUGBY MANTOVA ASD - UNIONE RUGBY BOLOGNESE 42 – 03 (5 – 0) COSMO HAUS RUGBY REGGIO - RUGBY VITERBO 38 – 03 (5 – 0) Classifica: Modena punti 92; Romagna RFC e Cosmo Haus Rugby Reggio punti 82; Mantova punti 58; Capitolina punti 56; Cus Perugia punti 44; Unione Bolognese punti 43; Pesaro punti 38; Arezzo punti 33; Lions Amaranto Livorno punti 18; Viterbo punti 17; Firenze punti 9. ****Viterbo e Capitolina 4 punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 3 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 RUGBY VILLADOSE - RUGBY BELLUNO 31- 24 (5 – 2) RUGBY BASSANO - CUS PADOVA RUGBY 12 – 27 (0 – 5) RUGBY CASALE - RUGGERS TARVISIUM 23 – 20 (4 – 1) MONTEBELLUNA R. 1977 - RUGBY PAESE 13 – 18 (1 – 4) RUGBY FELTRE - ROCCIA RUBANO RUGBY 03 – 31 (0 – 5) VALSUGANA RUGBY PD -RUGBY VALPOLICELLA inizio ore 17.30 Classifica: Valpolicella punti 81; Cus Padova punti 72; Roccia Rubano punti 71; Villadose punti 61; Paese punti 59; Casale punti 54; Bassano punti 36; Ruggers Tarvisium punti 33; Montebelluna punti 32; Belluno punti 29; Valsugana punti 26; Feltre punti 12. *** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 4 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 MILAZZO RUGBY - POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. 18 – 03 (4 – 0) PARTENOPE RUGBY - AMAT.NAPOLI RUGBY 37 – 09 (5 – 0) RUGBY FC SEGNI - PALERMO R. CLUB 31 – 07 (5 – 0) RUGBY FRASCATI - PRIMAVERA RUGBY 31 – 00 (5 – 0) CUS ROMA RUGBY - SALENTO 12 R. TREPUZZI 41 – 22 (5 – 1) AVEZZANO RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 31 – 10 (5 – 0) Classifica: Segni punti 91; Avezzano punti 80; Frascati punti 77; Palermo punti 68; Cus Roma punti 52; Partenope Napoli punti 51; Colleferro punti 50; Avezzano Accademia punti 34; Tripuzi Salento punti 24; Primavera punti 23; Milazzo punti 17; Amatori Napoli punti 2. ****Milazzo e Primavera 4 (quattro) punti di penalizzazione.
Articolo Precedente
Serie A: tabellini XXI
Articolo Successivo
Serie A: risultati XXI
Redazione