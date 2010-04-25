Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Serie B: risultati XX

Redazione Avatar

di Redazione

25/04/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
SERIE B – GIRONE 1 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 BIELLA RUGBY - RUGBY VARESE  33 – 14  (5 – 0) AMAT. CAPOTERRA - CUS GENOVA   15 – 13  (4 – 1) BASSA BRESCIANA LENO - R. LECCO  22 – 31  (1 – 5) RUGBY PARABIAGO - SONDRIO SPORT. RUGBY  17 – 31  (0 – 5) R. ALESSANDRIA - RUGBY GRANDE MILANO  03 – 58  (0 – 5) R. LUMEZZANE - OSPITALETTO CENTRO PROP.R.    08 – 16 (0 – 4) Classifica: Rugby Milano punti 92; Cus Genova punti 82; Sondrio punti 72; Capoterra punti 63;  Lecco punti 61; Biella punti 51; Varese punti 36; Ospitaletto punti 34;  Lumezzane punti 29;  Alessandria  punti 28;  Bassa Bresciana punti 23;  Parabiago punti 15. ***Lumezzane  4 (quattro) punti di penalizzazione. Cus Genova, Sondrio, Capoterra e Lumezzane una gara da recuperare.
SERIE B – GIRONE 2 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 FIRENZE RUGBY CLUB – ROMAGNA  00 -  35  (0 – 5) PESARO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO  16 – 10 (4 – 1) ALMAVIVA R. CAPITOLINA - LIONS AMARANTO LIVORNO  53 – 14 (5 – 0) MODENA RUGBY CLUB – CUS PERUGIA  72 – 00 (5 – 0) RUGBY MANTOVA ASD - UNIONE RUGBY BOLOGNESE  42 – 03  (5 – 0) COSMO HAUS RUGBY REGGIO - RUGBY VITERBO   38 – 03  (5 – 0) Classifica: Modena punti 92; Romagna RFC e Cosmo Haus Rugby Reggio punti 82; Mantova punti 58; Capitolina punti 56; Cus Perugia punti 44;  Unione Bolognese punti 43;  Pesaro punti 38; Arezzo punti 33; Lions Amaranto Livorno punti 18; Viterbo punti 17; Firenze punti 9. ****Viterbo e Capitolina  4 punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 3 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 RUGBY VILLADOSE - RUGBY BELLUNO  31- 24  (5 – 2) RUGBY BASSANO - CUS PADOVA RUGBY  12 – 27  (0 – 5) RUGBY CASALE  - RUGGERS TARVISIUM   23 – 20  (4 – 1) MONTEBELLUNA R. 1977 - RUGBY PAESE   13 – 18  (1 – 4) RUGBY FELTRE - ROCCIA RUBANO RUGBY  03 – 31 (0 – 5) VALSUGANA RUGBY PD -RUGBY VALPOLICELLA inizio ore 17.30 Classifica: Valpolicella punti 81; Cus Padova punti 72;  Roccia Rubano  punti 71; Villadose punti 61; Paese  punti 59; Casale punti 54;  Bassano  punti 36; Ruggers Tarvisium punti 33; Montebelluna punti 32; Belluno punti 29; Valsugana punti 26;  Feltre  punti 12. *** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 4 – XX TURNO – 25.04.2010 – ORE 15.30 MILAZZO RUGBY - POL.AVEZZANO ACCADEMIA R.  18 – 03  (4 – 0) PARTENOPE RUGBY - AMAT.NAPOLI RUGBY   37 – 09  (5 – 0) RUGBY FC SEGNI - PALERMO R. CLUB   31 – 07  (5 – 0) RUGBY FRASCATI - PRIMAVERA RUGBY  31 – 00 (5 – 0) CUS ROMA RUGBY - SALENTO 12 R. TREPUZZI  41 – 22 (5 – 1) AVEZZANO RUGBY - COLLEFERRO RUGBY  31 – 10  (5 – 0) Classifica: Segni punti 91; Avezzano punti 80; Frascati punti 77; Palermo punti 68; Cus Roma punti 52; Partenope Napoli punti 51; Colleferro punti 50;  Avezzano Accademia  punti 34; Tripuzi Salento punti 24;  Primavera punti 23;  Milazzo punti 17; Amatori Napoli punti 2. ****Milazzo e Primavera 4 (quattro) punti di penalizzazione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serie A: tabellini XXI

Articolo Successivo

Serie A: risultati XXI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012