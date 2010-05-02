Loading...

Serie B: risultati XXI

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2010

TITOLO
SERIE B – GIRONE 1 – XXI TURNO - 02.05.10 – ore 15.30 RUGBY VARESE - R. ALESSANDRIA   11 – 20  (0 – 5) BANCA SAN GIORGIO CUS GENOVA - RUGBY GRANDE MILANO  19 – 15  (4 – 1) OSPITALETTO CENTRO PROP.R. - BASSA BRESCIANA LENO  06 – 17  (0 – 4) R. LECCO - BIELLA RUGBY   22 – 10  (4 – 0) RUGBY PARABIAGO - AMAT. CAPOTERRA   07 – 37  (0 – 5) SONDRIO SPORT. RUGBY -. R. LUMEZZANE   27 – 13  (5 – 0) Classifica: Rugby Milano punti 93; Cus Genova punti 86; Sondrio punti 77; Capoterra punti 68;  Lecco punti 65; Biella punti 51; Varese punti 36; Ospitaletto punti 34; Alessandria punti 33;  Lumezzane punti 29;   Bassa Bresciana punti 26;  Parabiago punti 15. ***Lumezzane  4 (quattro) punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 2 – XXI TURNO - 02.05.10 – ore 15.30 RUGBY MANTOVA - ROMAGNA RFC   06 – 11  (1 – 4) VASARI RUGBY AREZZO - UNIONE RUGBY BOLOGNESE  21 – 20  (4 – 1) RUGBY VITERBO - UNIONE R. CAPITOLINA   08 – 10  (1 – 4) MODENA RUGBY CLUB - ASD PESARO RUGBY  74 – 00 (5 – 0) CUS PERUGIA RUGBY - RUGBY REGGIO   15 – 18  (1 – 4) LIONS AMARANTO - FIRENZE RUGBY CLUB   INIZIO 18.30 Classifica: Modena punti 97; Romagna RFC e Cosmo Haus Rugby Reggio punti 86; Capitolina punti 60; Mantova punti 59; Cus Perugia punti 45;  Unione Bolognese punti 44;  Pesaro punti 38; Arezzo punti 37; Lions Amaranto Livorno e Viterbo punti 18; Firenze punti 9. ****Viterbo e Capitolina  4 punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 3 – XXI TURNO - 02.05.10 – ore 15.30 RUGBY BELLUNO - MONTEBELLUNA R.   15 – 18  (1 – 4) CUS PADOVA RUGBY - RUGBY PAESE   31 – 03  (5 – 0) ROCCIA RUBANO RUGBY - VALSUGANA RUGBY PD   31 – 07  ( 5 – 0) RUGBY VALPOLICELLA -RUGBY VILLADOSE   26 – 20  (5 – 1) RUGBY CASALE  - RUGBY BASSANO   24 – 06  (5 – 0) RUGBY FELTRE - RUGGERS TARVISIUM   08 – 21  (0 – 4) Classifica: Valpolicella punti 86; Cus Padova punti 77;  Roccia Rubano  punti 76; Villadose punti 62; Paese  e Casale punti 59;  Ruggers Tarvisium punti 37;  Bassano e Montebelluna punti 36; Belluno punti 30; Valsugana punti 26;  Feltre  punti 12. *** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione. La partita Valsugana – Valpolicella non è stata omologata dal Giudice Sportivo FIR in attesa di accertamenti arbitrali. La classifica non tiene conto pertanto della gara.
SERIE B – GIRONE 4 – XXI TURNO - 02.05.10 – ore 15.30 POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. - CUS ROMA RUGBY 23 – 21  (4 – 1) AMAT.NAPOLI RUGBY - SALENTO 12 R. TREPUZZI   22 – 42  (0 – 5) COLLEFERRO RUGBY - RUGBY SEGNI   09 – 17  (0 – 4) PALERMO R. CLUB 2005 - MILAZZO RUGBY   30 – 11  (5 – 0) RUGBY FRASCATI - PARTENOPE RUGBY   26 – 16  (5 – 0) AVEZZANO RUGBY - PRIMAVERA Rugby   55  - 26 (5 – 1) Classifica: Segni punti 95; Avezzano punti 85; Frascati punti 82; Palermo punti 73; Cus Roma punti 53; Partenope Napoli punti 51; Colleferro punti 50;  Avezzano Accademia  punti 38; Tripuzi Salento punti 29;  Primavera punti 24;  Milazzo punti 17; Amatori Napoli punti 2. ****Milazzo e Primavera 4 (quattro) punti di penalizzazione.
