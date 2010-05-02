Serie B: risultati XXI
di Redazione
02/05/2010
SERIE B – GIRONE 1 – XXI TURNO - 02.05.10 – ore 15.30 RUGBY VARESE - R. ALESSANDRIA 11 – 20 (0 – 5) BANCA SAN GIORGIO CUS GENOVA - RUGBY GRANDE MILANO 19 – 15 (4 – 1) OSPITALETTO CENTRO PROP.R. - BASSA BRESCIANA LENO 06 – 17 (0 – 4) R. LECCO - BIELLA RUGBY 22 – 10 (4 – 0) RUGBY PARABIAGO - AMAT. CAPOTERRA 07 – 37 (0 – 5) SONDRIO SPORT. RUGBY -. R. LUMEZZANE 27 – 13 (5 – 0) Classifica: Rugby Milano punti 93; Cus Genova punti 86; Sondrio punti 77; Capoterra punti 68; Lecco punti 65; Biella punti 51; Varese punti 36; Ospitaletto punti 34; Alessandria punti 33; Lumezzane punti 29; Bassa Bresciana punti 26; Parabiago punti 15. ***Lumezzane 4 (quattro) punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 2 – XXI TURNO - 02.05.10 – ore 15.30 RUGBY MANTOVA - ROMAGNA RFC 06 – 11 (1 – 4) VASARI RUGBY AREZZO - UNIONE RUGBY BOLOGNESE 21 – 20 (4 – 1) RUGBY VITERBO - UNIONE R. CAPITOLINA 08 – 10 (1 – 4) MODENA RUGBY CLUB - ASD PESARO RUGBY 74 – 00 (5 – 0) CUS PERUGIA RUGBY - RUGBY REGGIO 15 – 18 (1 – 4) LIONS AMARANTO - FIRENZE RUGBY CLUB INIZIO 18.30 Classifica: Modena punti 97; Romagna RFC e Cosmo Haus Rugby Reggio punti 86; Capitolina punti 60; Mantova punti 59; Cus Perugia punti 45; Unione Bolognese punti 44; Pesaro punti 38; Arezzo punti 37; Lions Amaranto Livorno e Viterbo punti 18; Firenze punti 9. ****Viterbo e Capitolina 4 punti di penalizzazione.
SERIE B – GIRONE 3 – XXI TURNO - 02.05.10 – ore 15.30 RUGBY BELLUNO - MONTEBELLUNA R. 15 – 18 (1 – 4) CUS PADOVA RUGBY - RUGBY PAESE 31 – 03 (5 – 0) ROCCIA RUBANO RUGBY - VALSUGANA RUGBY PD 31 – 07 ( 5 – 0) RUGBY VALPOLICELLA -RUGBY VILLADOSE 26 – 20 (5 – 1) RUGBY CASALE - RUGBY BASSANO 24 – 06 (5 – 0) RUGBY FELTRE - RUGGERS TARVISIUM 08 – 21 (0 – 4) Classifica: Valpolicella punti 86; Cus Padova punti 77; Roccia Rubano punti 76; Villadose punti 62; Paese e Casale punti 59; Ruggers Tarvisium punti 37; Bassano e Montebelluna punti 36; Belluno punti 30; Valsugana punti 26; Feltre punti 12. *** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione. La partita Valsugana – Valpolicella non è stata omologata dal Giudice Sportivo FIR in attesa di accertamenti arbitrali. La classifica non tiene conto pertanto della gara.
SERIE B – GIRONE 4 – XXI TURNO - 02.05.10 – ore 15.30 POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. - CUS ROMA RUGBY 23 – 21 (4 – 1) AMAT.NAPOLI RUGBY - SALENTO 12 R. TREPUZZI 22 – 42 (0 – 5) COLLEFERRO RUGBY - RUGBY SEGNI 09 – 17 (0 – 4) PALERMO R. CLUB 2005 - MILAZZO RUGBY 30 – 11 (5 – 0) RUGBY FRASCATI - PARTENOPE RUGBY 26 – 16 (5 – 0) AVEZZANO RUGBY - PRIMAVERA Rugby 55 - 26 (5 – 1) Classifica: Segni punti 95; Avezzano punti 85; Frascati punti 82; Palermo punti 73; Cus Roma punti 53; Partenope Napoli punti 51; Colleferro punti 50; Avezzano Accademia punti 38; Tripuzi Salento punti 29; Primavera punti 24; Milazzo punti 17; Amatori Napoli punti 2. ****Milazzo e Primavera 4 (quattro) punti di penalizzazione.
Redazione