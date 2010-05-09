Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Serie B: verdetti finali

Redazione Avatar

di Redazione

09/05/2010

La Serie B emette i suoi verdetti e le sorprese non sono mancate. Solo il girone 1 i giochi erano fatti. Il Cus Genova, infatti,  pur dovendo recuperare una gara non è più in grado di raggiungere il Grande Milano che alla fine chiude al primo posto. Nel girone 2 lo scontro diretto Reggio – Modena, vinto da quest’ultimi per 19-8, condanna proprio il Reggio Emilia che viene superato dal Romagna nel secondo posto. Trepidazione anche nel girone 3 dove la sconfitta del Cus Padova contro il Villadose lascia spazio al Roccia Rubano che centra gli spareggi promozione. Nel girone 4, invece, il Frascati fa il colpaccio e superando l’Avezzano in trasferta raggiunge a quota 86 proprio gli abruzzesi. La vittoria dell’andata (32-5 in favore del Frascati) fa conquistare il secondo posto e l’accesso alla fase promozione. Alla fase finale per la promozione accedono le prime due squadre classificatesi ai primi due posti di ciascun girone.  Le partite di andata e ritorno si giocheranno il 23 e 30 maggio 2010 con il seguente schema: 2° Classificata girone 1 – 1° classificata girone 2 2° classificata girone 2 – 1° classificata girone 1 2° classificata girone 3 – 1° classificata girone 4 2° classificata girone 4 – 1 classificata girone 3 Pertanto, in attesa dell’omologazione da parte del Giudice Sportivo che dovrà anche  verificare i requisiti di ciascuna squadre in merito alla partecipazione obbligatoria ai campionati juniores, gli incontri saranno i seguenti: Cus Genova – Modena; Romagna – Grande Milano; Roccia Rubano – Segni; Frascati – Valpolicella. Retrocedono, invece, in Serie C (salvo diversa decisione del Gs Nazionale dopo l’omologazione delle gare della 22^ giornata): Parabiago, Bassa Bresciana, Firenze Rugby, Viterbo, Feltre, Valsugana, Milazzo e Amatori Napoli.
SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 1 - 9.05.2010 RUGBY VARESE - RUGBY GRANDE MILANO  05 – 22  (0 – 4) BIELLA RUGBY – BANCO SAN GIORGIO GENOVA   13 – 21   0 – 4) BASSA BRESCIANA LENO - SONDRIO SPORT. RUGBY  26 – 17  (5 – 0) R. LUMEZZANE - RUGBY PARABIAGO     27 – 25  (5 – 1) ASS.POL.DIL.R. ALESSANDRIA - R. LECCO   17 – 34  (0 – 5) AMAT. CAPOTERRA -OSPITALETTO CENTRO PROP.R.   48 – 08  (5 – 0) Classifica: Rugby Milano punti 97; Cus Genova punti 90; Sondrio punti 77; Capoterra punti 73;  Lecco punti 70; Biella punti 51; Varese punti 36; Lumezzane e Ospitaletto punti 34; Alessandria punti 33;   Bassa Bresciana punti 31;  Parabiago punti 15. ***Lumezzane  4 (quattro) punti di penalizzazione. Cus Genova, Sondrio, Capoterra e Lumezzane una gara da recuperare.
SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 2 - 9.05.2010 – ORE 15.30 UNIONE RUGBY BOLOGNESE - ROMAGNA RFC   08 – 38  (0 – 5) FIRENZE RUGBY CLUB - VASARI RUGBY AREZZO   18 – 05  (4 – 0) UNIONE R. CAPITOLINA - CUS PERUGIA RUGBY   17 – 11  (4 – 1) COSMO HAUS RUGBY REGGIO - MODENA RUGBY CLUB   08 – 19  (0 – 4) LIONS AMARANTO LIVORNO – RUGBY MANTOVA  11 – 18  (1 – 4) PESARO RUGBY - RUGBY VITERBO   05 – 27  (0 – 5) Classifica: Modena punti 101; Romagna RFC punti 91;  Cosmo Haus Rugby Reggio punti 86; Capitolina punti 64; Mantova punti 63; Cus Perugia punti 46;  Unione Bolognese punti 44;  Pesaro punti 38; Arezzo punti 37; Lions Amaranto Livorno punti 24;  Viterbo punti 23; Firenze punti 13. ****Viterbo e Capitolina  4 punti di penalizzazione.
SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 3 - 9.05.2010 RUGBY PAESE - RUGBY BELLUNO   22  - 24  (1 – 4) FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - CUS PADOVA RUGBY  26 – 22  (5 – 2) VALSUGANA RUGBY PD - RUGGERS TARVISIUM   10 – 13  (1 – 4) RUGBY FELTRE - UGBY CASALE    03 – 12  (0 – 4) MONTEBELLUNA R. 1977 - RUGBY VALPOLICELLA  11  - 21  (0 – 4) RUGBY BASSANO - ROCCIA RUBANO RUGBY   15 – 32  (0 – 5) Classifica: Valpolicella punti 90; Roccia Rubano punti 81; Cus Padova punti 79;  Villadose punti 67; Casale punti 63; Paese punti 60;  Ruggers Tarvisium punti 41; Belluno punti 37;  Bassano punti 36;  Montebelluna punti 33; Valsugana punti 27;  Feltre  punti 12. *** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione. La partita Valsugana – Valpolicella non è stata omologata dal Giudice Sportivo FIR in attesa di accertamenti arbitrali. La classifica non tiene conto pertanto della gara.
SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 4 - 9.05.2010 SALENTO 12 R. TREPUZZI - POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. 25 – 14  (5 – 0) MILAZZO RUGBY - AMAT.NAPOLI RUGBY   52 – 15  (5 – 0) RUGBY FC SEGNI - PRIMAVERA RUGBY   76 – 05  ( 5 – 0) AVEZZANO RUGBY - RUGBY FRASCATI SSD    17 – 20  (1 – 4) CUS ROMA RUGBY - PALERMO R. CLUB     29 – 26  (5 – 1) AP PARTENOPE RUGBY - COLLEFERRO    28 – 14  (5 – 0) Classifica: Segni punti 100; Avezzano e Frascati punti 86; Palermo punti 74; Cus Roma punti 58; Partenope Napoli punti 56; Colleferro punti 50;  Avezzano Accademia  punti 38; Tripuzi Salento punti 34;  Primavera punti 24;  Milazzo punti 22; Amatori Napoli punti 2. ****Milazzo e Primavera 4 (quattro) punti di penalizzazione.
