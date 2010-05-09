Home Federazione Italiana Rugby Serie B: verdetti finali

Serie B: verdetti finali

di Redazione 09/05/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Serie B emette i suoi verdetti e le sorprese non sono mancate. Solo il girone 1 i giochi erano fatti. Il Cus Genova, infatti, pur dovendo recuperare una gara non è più in grado di raggiungere il Grande Milano che alla fine chiude al primo posto. Nel girone 2 lo scontro diretto Reggio – Modena, vinto da quest’ultimi per 19-8, condanna proprio il Reggio Emilia che viene superato dal Romagna nel secondo posto. Trepidazione anche nel girone 3 dove la sconfitta del Cus Padova contro il Villadose lascia spazio al Roccia Rubano che centra gli spareggi promozione. Nel girone 4, invece, il Frascati fa il colpaccio e superando l’Avezzano in trasferta raggiunge a quota 86 proprio gli abruzzesi. La vittoria dell’andata (32-5 in favore del Frascati) fa conquistare il secondo posto e l’accesso alla fase promozione. Alla fase finale per la promozione accedono le prime due squadre classificatesi ai primi due posti di ciascun girone. Le partite di andata e ritorno si giocheranno il 23 e 30 maggio 2010 con il seguente schema: 2° Classificata girone 1 – 1° classificata girone 2 2° classificata girone 2 – 1° classificata girone 1 2° classificata girone 3 – 1° classificata girone 4 2° classificata girone 4 – 1 classificata girone 3 Pertanto, in attesa dell’omologazione da parte del Giudice Sportivo che dovrà anche verificare i requisiti di ciascuna squadre in merito alla partecipazione obbligatoria ai campionati juniores, gli incontri saranno i seguenti: Cus Genova – Modena; Romagna – Grande Milano; Roccia Rubano – Segni; Frascati – Valpolicella. Retrocedono, invece, in Serie C (salvo diversa decisione del Gs Nazionale dopo l’omologazione delle gare della 22^ giornata): Parabiago, Bassa Bresciana, Firenze Rugby, Viterbo, Feltre, Valsugana, Milazzo e Amatori Napoli. SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 1 - 9.05.2010 RUGBY VARESE - RUGBY GRANDE MILANO 05 – 22 (0 – 4) BIELLA RUGBY – BANCO SAN GIORGIO GENOVA 13 – 21 0 – 4) BASSA BRESCIANA LENO - SONDRIO SPORT. RUGBY 26 – 17 (5 – 0) R. LUMEZZANE - RUGBY PARABIAGO 27 – 25 (5 – 1) ASS.POL.DIL.R. ALESSANDRIA - R. LECCO 17 – 34 (0 – 5) AMAT. CAPOTERRA -OSPITALETTO CENTRO PROP.R. 48 – 08 (5 – 0) Classifica: Rugby Milano punti 97; Cus Genova punti 90; Sondrio punti 77; Capoterra punti 73; Lecco punti 70; Biella punti 51; Varese punti 36; Lumezzane e Ospitaletto punti 34; Alessandria punti 33; Bassa Bresciana punti 31; Parabiago punti 15. ***Lumezzane 4 (quattro) punti di penalizzazione. Cus Genova, Sondrio, Capoterra e Lumezzane una gara da recuperare. SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 2 - 9.05.2010 – ORE 15.30 UNIONE RUGBY BOLOGNESE - ROMAGNA RFC 08 – 38 (0 – 5) FIRENZE RUGBY CLUB - VASARI RUGBY AREZZO 18 – 05 (4 – 0) UNIONE R. CAPITOLINA - CUS PERUGIA RUGBY 17 – 11 (4 – 1) COSMO HAUS RUGBY REGGIO - MODENA RUGBY CLUB 08 – 19 (0 – 4) LIONS AMARANTO LIVORNO – RUGBY MANTOVA 11 – 18 (1 – 4) PESARO RUGBY - RUGBY VITERBO 05 – 27 (0 – 5) Classifica: Modena punti 101; Romagna RFC punti 91; Cosmo Haus Rugby Reggio punti 86; Capitolina punti 64; Mantova punti 63; Cus Perugia punti 46; Unione Bolognese punti 44; Pesaro punti 38; Arezzo punti 37; Lions Amaranto Livorno punti 24; Viterbo punti 23; Firenze punti 13. ****Viterbo e Capitolina 4 punti di penalizzazione. SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 3 - 9.05.2010 RUGBY PAESE - RUGBY BELLUNO 22 - 24 (1 – 4) FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - CUS PADOVA RUGBY 26 – 22 (5 – 2) VALSUGANA RUGBY PD - RUGGERS TARVISIUM 10 – 13 (1 – 4) RUGBY FELTRE - UGBY CASALE 03 – 12 (0 – 4) MONTEBELLUNA R. 1977 - RUGBY VALPOLICELLA 11 - 21 (0 – 4) RUGBY BASSANO - ROCCIA RUBANO RUGBY 15 – 32 (0 – 5) Classifica: Valpolicella punti 90; Roccia Rubano punti 81; Cus Padova punti 79; Villadose punti 67; Casale punti 63; Paese punti 60; Ruggers Tarvisium punti 41; Belluno punti 37; Bassano punti 36; Montebelluna punti 33; Valsugana punti 27; Feltre punti 12. *** Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione. La partita Valsugana – Valpolicella non è stata omologata dal Giudice Sportivo FIR in attesa di accertamenti arbitrali. La classifica non tiene conto pertanto della gara. SERIE B – XXII TURNO – GIRONE 4 - 9.05.2010 SALENTO 12 R. TREPUZZI - POL.AVEZZANO ACCADEMIA R. 25 – 14 (5 – 0) MILAZZO RUGBY - AMAT.NAPOLI RUGBY 52 – 15 (5 – 0) RUGBY FC SEGNI - PRIMAVERA RUGBY 76 – 05 ( 5 – 0) AVEZZANO RUGBY - RUGBY FRASCATI SSD 17 – 20 (1 – 4) CUS ROMA RUGBY - PALERMO R. CLUB 29 – 26 (5 – 1) AP PARTENOPE RUGBY - COLLEFERRO 28 – 14 (5 – 0) Classifica: Segni punti 100; Avezzano e Frascati punti 86; Palermo punti 74; Cus Roma punti 58; Partenope Napoli punti 56; Colleferro punti 50; Avezzano Accademia punti 38; Tripuzi Salento punti 34; Primavera punti 24; Milazzo punti 22; Amatori Napoli punti 2. ****Milazzo e Primavera 4 (quattro) punti di penalizzazione.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp