SERIE C, DESIGNAZIONI ARBITRALI PLAY-OFF DI RITORNO
30/05/2012
SERIE C, DESIGNAZIONI ARBITRALI PLAY-OFF DI RITORNO Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei play-off di Serie C, in programma domenica 3 giugno alle ore 15.30: Serie C – play off promozione – ritorno – 03.06.12 – ore 15.30 Bassa Bresciana v Lions Venezia Mestre arb. Schilirò (Catania) Rugby Bassano v Rugby Varese arb. Muscio (Prato) Cus Siena v Rugby Viterbo arb. Marrama (Padova) UR Aquile del Tirreno v Rugby Emergenti Cecina arb. De Martino (Napoli) – ore 14.00 Così all’andata Lyons Venezia v Bassa Bresciana 34-20 (5-0) Rugby Varese v Rugby Bassano 25-41 (1-5) Rugby Viterbo v Cus Siena 23-22 (5-1) Rugby Emergenti Cecina v UR Aquile del Tirreno 40-0 (5-0)
