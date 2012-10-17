&Acirc;&laquo;Serve pi&Atilde;&amp;sup1; concretezza&Acirc;&raquo;

Â«Serve piÃ&sup1; concretezzaÂ»
di Redazione
17/10/2012
Primi due punti stagionali per il Rugby Città di Frascati che ha impattato 17-17 sul campo della Primavera Rugby anche se qualche rammarico per la squadra di coach Michele Cuttitta è rimasto. «La prestazione è stata sicuramente migliore rispetto a quella dell'esordio col Segni – rimarca il tecnico frascatano -, ma non abbiamo concretizzato la mole di gioco prodotta durante l'incontro. Abbiamo fatto tanto possesso, occupando a lungo la metà campo avversaria, ma abbiamo commesso alcuni errori nei momenti decisivi. Il primo tempo lo abbiamo chiuso sotto per 14-0, nella ripresa siamo stati bravi a recuperare, ma c'è la sensazione che potevamo vincere. In ogni caso il pareggio è un risultato che ci può stare». Cuttitta ha chiaro in mente ciò che è mancato ai giallorossi. «Credo soprattutto la freddezza e la determinazione nella fase cruciale della chiusura dell'azione – sottolinea il coach – anche se ho visto comunque diverse cose positive e ho apprezzato che fisicamente stiamo già bene». Il prossimo turno (domenica alle 15,30 allo Stadio del Rugby di Cocciano) prevede la dura sfida al Gran Sasso. «Loro sono partiti male perdendo col Colleferro, ma domenica scorsa già si sono riscattati con la Partenope. Quella abruzzese è un'ottima squadra con una mischia pesante e forte e certamente sarà una gara dura, ma noi cercheremo di dare il massimo. Obiettivi? E' ancora presto per parlarne, questo è un torneo difficile in cui ogni domenica sarà battaglia. Noi dovremo vivere alla giornata pensando gara dopo gara». LE ALTRE SELEZIONI – Tra le altre selezioni ancora una buona prova per l'Under 20 di coach Alejandro Villalon che ha sconfitto 28-5 la Primavera, mentre il punteggio non ha premiato l'Under 16 di coach Angelo Maugeri che nel primo turno del campionato d'Eccellenza è stata sconfitta per 34-25. I prossimi impegni di queste due selezioni sono rispettivamente in casa contro il Cus Catania e in campo esterno contro il Villa Pamphili. -- Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati www.rugbycittàdifrascati.it http://www.xn--rugbycittdifrascati-eub.it http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
