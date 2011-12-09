Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERVIZIO SMS/BLACKBERRY MESSENGER

Redazione Avatar

di Redazione

09/12/2011

TITOLO
NOTA PER LE REDAZIONI – SERVIZIO SMS/BLACKBERRY MESSENGER L’Ufficio Stampa della FIR informa i colleghi giornalisti che è possibile ricevere, parallelamente ai comunicati stampa via email, notifiche ed aggiornamenti sull’attività federale anche sui propri telefoni cellulari e smartphone. Per sottoscrivere il servizio SMS (risultati di RabodirectPRO12, Heineken Cup, Amlin Challenge Cup, Eccellenza, news su Nazionale Maggiore ed altre squadre Nazionali) è necessario inviare un SMS ad Andrea Cimbrico al +39.320.78.77.687 o rispondere alla presente email richiedendo l’attivazione. Per sottoscrivere il servizio Blackberry Messenger (risultati di RabodirectPRO12, Heineken Cup, Amlin Challenge Cup, Eccellenza, news su Nazionale Maggiore ed altre squadre Nazionali) è necessario accedere all’applicazione BBM sul proprio smartphone Blackberry ed aggiungere il PIN 2804D566 alla lista dei propri contatti.
Redazione

