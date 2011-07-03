Home Senza categoria SETTANTA GIORNI AL MONDIALE, NAZIONALE DA OGGI IN RADUNO A VILLABASSA

di Redazione 03/07/2011

[gallery] NAZIONALE, SETTANTA GIORNI ALL’ESORDIO MONDIALE: GLI AZZURRI IN RADUNO IL GRUPPO-MALLETT DA OGGI A VILLABASSA PER PREPARARE “NUOVA ZELANDA 2011” Niederdorf (Bolzano) – A sessantotto giorni dal match inaugurale della settima Rugby World Cup, settanta dall’esordio iridato degli Azzurri contro l’Australia due volte campione (North Harbour, 11 settembre), la Nazionale Italiana Rugby ha iniziato questa sera la propria campagna mondiale. I trentasei azzurri convocati dal Commissario Tecnico Nick Mallett si sono radunati questa sera a Niederdorf/Villabassa, in Alta Pusteria, e da domani si alleneranno per conquistare uno dei trenta posti disponibili nella squadra che il 31 agosto lascerà Roma alla volta della Nuova Zelanda, dove dal 9 settembre al 23 ottobre le venti migliori squadre al mondo si sfideranno per alzare la Webb Ellis Cup. Dei trentasei convocati, diciotto hanno partecipato ad almeno una delle precedenti edizioni della Rugby World Cup, con il pilone Andrea Lo Cicero veterano del gruppo: il numero uno catanese del Racing-Metro Paris, 35 anni, è in corsa per prendere parte alla sua quarta Rugby World Cup dopo eaver fatto parte della spedizione azzurra nel 1999 in Galles, nel 2003 in Australia e nel 2007 in Francia. Terzo Mondiale in vista anche per gli altri due piloni di lunga militanza azzurra, Martin Castrogiovanni e Salvatore Perugini, entrambi protagonisti nel 2003 e nel 2007 come Ongaro, Bortolami, Mauro e Mirco Bergamasco, capitan Parisse, Canale e Masi. Cinque invece gli esordienti assoluti convocati per il raduno di Niederdorf: il pilone Alberto De Marchi, il tallonatore Tommaso D’Apice, le seconde linee Joshua Furno e Cornelius Van Zyl ed il trequarti Andrea Pratichetti - fratello minore di Matteo – hanno tutti conquistato un posto nel raduno azzurro dopo aver indossato la maglia dell’Italia “A” nella Churchill Cup di giugno in Inghilterra. Il programma della preparazione estiva vedrà il gruppo di trentasei impegnato negli allenamenti in palestra e sul campo di Villabassa ogni giorno dal lunedì al venerdì per le prime tre settimane di luglio. Al termine della terza settimana di raduno il CT Nick Mallett ufficializzerà la lista dei trenta atleti convocati per i due test-match estivi contro Giappone (Cesena, 13 agosto) e Scozia (Edinburgo, 20 agosto) e per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Questi i trentasei Azzurri convocati per la preparazione estiva alla coppa del mondo: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps)? Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 13 caps) Mauro BERGAMASCO (84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (36 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 6 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" Di seguito il programma completo della preparazione estiva della Nazionale Italiana Rugby in vista della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”: Raduno dal 3 all'8 luglio 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 19 del 3 luglio Fine raduno alle ore 14 dell'8 luglio Raduno dall'11 al 15 luglio 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 12 dell'11 luglio Fine raduno alle ore 14 del 15 luglio Raduno dal 18 al 22 luglio 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 12 del 18 luglio Fine raduno alle ore 14 del 22 luglio Raduno dal 31 luglio al 5 agosto 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 19 del 31 luglio Fine raduno alle ore 14 del 5 agosto Raduno dal 7 all'11 agosto 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 19 del 7 agosto Alle ore 14 dell'11 agosto trasferimento della comitiva a Cesena. Raduno dall'11 al 18 agosto 2011 Luogo: Cesena Hotel: Hotel Casali Impianti sportivi: Centro Sportivo Cesena Rugby Club - Palestra da confermare sabato 13 agosto 2011 ore 20:45 Cariparma Test Match Italia-Giappone 18 agosto 2011 (orario da confermare) trasferimento Aeroporto di Bologna per volo Bologna-Edimburgo via Londra Raduno dal 18 al 21 agosto 2011 Luogo: Edimburgo Hotel: Marriott Hotel sabato 20 agosto ore 15 test match Scozia-Italia domenica 21 agosto (orario da confermare) trasferimento Aeroporto di Edimburgo per volo Edimburgo-Bologna via Londra

